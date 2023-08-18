美對台進口鍍錫鋼板不徵反傾銷稅　中國被重課122.5%

▲為保護國內鋼鐵製造商，美國將對3國加徵反傾銷稅，中國被課徵稅最重。（圖／路透）

中央社

美國商務部17日表示，對台灣、英國、荷蘭、韓國及土耳其進口的鍍錫鋼板（俗稱馬口鐵）不會課徵反傾銷稅，但將對加拿大、德國和中國加徵反傾銷稅，以保護國內鋼鐵製造商。

路透社報導，美國商務部表示，將對從中國、德國和加拿大進口的鍍錫鋼板分別加徵122.5%、7.02%和5.29%的反傾銷稅。

鍍錫鋼板主要用於製作金屬包裝，包括食品罐頭和油漆桶等產品。

▼罐頭。（圖／達志／示意圖）

