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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

起訴後翻與助理對話紀錄　高虹安曝心情：蠻難過！很對不起他們

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費遭檢方起訴，17日接受節目《少康戰情室》專訪時表示，當她看到之前與助理的對話紀錄後很難過，認為很對不起他們，一場選舉把大家都牽扯進來，「我自己覺得真的是蠻難過，可是我和助理間的互動是正常的。」此外，高虹安也強調，專業的就交給律師，現在最重要的還是新竹市的市政推動，並承諾一定會把新竹市政做好。

主持人趙少康問及「有人說因為與助理關係不好，所以才搞成這樣，那你與助理的關係到底如何？」高虹安指出，其實她看到這些內容還蠻難過的，因為有時候為了答辯檢察官，會回去翻跟助理的互動，希望能找到他們有加班的事實。

高虹安坦言，當她看到對話紀錄後很難過，因為那一年她與主任、助理一起做了很多事，大家都是很開心快樂的；然而，現在回頭去看，連她自己都很對不起他們，一場選舉把大家都牽扯進來，「我自己覺得真的是蠻難過，可是我和助理間的互動是正常的。」

至於將如何面對漫長官司？高虹安回應，專業的就交給律師，現在最重要的還是在新竹市的市政推動，而在當事人這部分，她也很努力地與律師討論並主動提供有利證據。她強調，經歷這件事情之後，更珍惜新竹市民給她這個機會，並且也感謝他們願意相信她，承諾一定會把新竹市政做好。

「心情不受影響是不可能的，但我必須要趕快把心情整理好。」高虹安補充，有許多支持者與市民朋友看到鋪天蓋地的抹黑時會很難過，像她早上在新竹跑的時候，會有一些阿姨、大姐跑過來會抱著她哭，而她看到這個心裡會很難過，讓大家很擔心，但她也說，該做的事情一定會把它做好，該打的仗也會好好地打。

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關鍵字：

高虹安趙紹康貪污

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