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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／高虹安案衝擊選情？　柯文哲試圖重設議題避開戰火

▲▼「KP沉浸式上班」柯文哲第二波募款兌換小物開箱記者會11日舉行，黨主席柯文哲、民眾黨籍立委賴香伶、邱臣遠、陳琬惠及張其祿共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費，遭檢察官依貪污等罪起訴，外界普遍預估，恐影響民眾黨總統參選人柯文哲的2024選情。民眾黨人士分析，高虹安案對柯文哲影響要再持續觀察，且要視審判進度而定。不過看得出來，柯文哲一方面有意先避開高案的戰場，遠離民進黨不斷攻擊的砲火，另一 方面也試圖從議題設定切入，導引輿論討論走向。

柯文哲自5月後民調看漲，一舉超車國民黨的侯友宜，也開始遭受民進黨大力攻擊，且在716遊行後被貼上「仇女」標籤後，近期民調開始不太穩定，甚至昨天公布的美麗島民調，柯文哲竟被國民黨總統參選人侯友宜追平。相較於6、7月出訪日本、不斷接受媒體訪問，柯文哲8月開始大幅減少公開行程，而14日北檢公布起訴高虹安，確實為柯文哲選情投下震撼彈，所以柯文哲有意先避風頭、遠離砲火，但不斷利用自拍Youtube影片等方式曝光議題，可以看出柯文哲不想陷入高案泥淖中。

▲▼台灣民眾黨柯文哲主席針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲14日針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，北檢14日宣布起訴高虹安後，確實傷及民眾黨內部士氣，特別是在近期民調狀況不穩定的時機點發生，開始讓團隊氣氛非常低迷。黨內人士分析，此案已發生半年以上，早在去年選舉期間就預估到會有現在的狀況，因此對柯文哲的影響有限，也不會是柯民調下滑的主因，「民調下滑主要還是因為自爆失言，另一部分則是受到郭台銘的影響」。

但黨內人士認為，高虹安的犯罪事證明確，很難逃掉法律的裁罰，這不只是高自己要面對的問題外，也會讓柯過去高喊的「清廉勤政」受到質疑；畢竟柯過去力挺高，也是民眾黨首批立委，是黨內的指標政治人物、關係密切，「以往提名議員或立委參選人被挖出貪汙黑料，柯文哲都可以說不是他的人、輿論上也說得過去，但在高案上，柯很難切割」。

▲▼高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

該人士說，這樣的狀況會在未來限縮柯文哲後續的文宣操作與選戰氣勢，畢竟過去喊的理念一個一個被「翻盤」，勢必要面對對手陣營的攻擊與挑戰，「如果應接不暇，也只能認了」。

面對外界預測，高虹安案可能在年底或1月初判決，黨內人士直言「很難」，畢竟局勢難以預估，撇開外界最愛酸的「法院綠營開」的指控，如果最後判無罪，將大大傷及綠營；若判有罪，也會被貼上「司法迫害」標籤，無端助長在野陣營氣勢。

另一名近柯人士也預估，倘若選前一審結果出爐，正好可以凝聚力量，如果侯友宜屆時仍維持「老三」且與第一、第二名有一段差距，高虹安一審若判有罪，恐使非綠支持者「棄保侯友宜」、轉投給柯文哲，外界也會酸民進黨「選急了」，不過此舉能否讓第一、第二名藉此「名次逆轉」，也得看雙方的差距。

近柯人士認為，目前柯文哲的支持度其實大於民眾黨，高虹安身為民眾黨的一員，或多或少會影響到民眾黨，但今年在「討厭民進黨」氛圍下，中間選民也會覺得綠營打太過分、國家機器動起來，不認為會造成柯文哲失分過多。

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關鍵字：

柯文哲民眾黨高虹安侯友宜賴清德2024總統大選

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