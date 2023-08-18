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群創處長劈3女鬧大！郭正亮收8原文：越寫越露骨　再爆科技圈內幕

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者葉國吏／綜合報導　

技大廠群創（3481）許姓處長出軌3女，群創對此特地發佈內部信件，指出許處長已辭職，同時請公司代為表達歉意。前立委郭正亮透露，其實他已經收到8篇原文，而且越寫越露骨。

許姓處長因受不了現在的婚姻，價值觀落差太大，生活習慣、小孩教育問題都無法溝通，卻還要扮演「好好先生」的角色，讓他痛苦不堪，所以這些年和公司供應商和客戶亂來，甚至拍攝多部不雅片，光是要刪除就要花費超過1小時。一直到現在，還是不放過可以玩的機會。

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對此群創針對許姓處長離職一事表示，許姓處長是主動請辭。同時他有請公司代為向不當影射所牽連到奇美實業的長官道歉。群創同時也呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實謠言，也強調此次事件對公司營運不會造成任何影響。

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲黑絲襪短裙。示意圖無關本文當事人。（圖／記者趙于婷攝）

不過前立委郭正亮在《國民大會》節目中表示，他其實已經收到8篇原文，而且越寫越露骨，難以想像是本人貼的。「其中還有一個小六抗議，怎麼會公布她的電話。」郭正亮認為，應該不是本人貼的，反正是鬧出大事了。

郭正亮在節目中表示，這件事情讓他比較意外的是，電子零組件的供應商竟然做生意，還要搞到男女關係，難怪電子零組件的供應商，開始由很多女生來擔任。

 
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