想換iPhone 15？交易平台曝賣舊手機最佳時機

▲iPhone二手交易較為保值。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳俐穎／綜合報導

交易平台SellCell 的報告顯示，美國旗艦安卓手機平均二手價格為 135 美元，約為新台幣 4315 元，蘋果iPhone平均二手價格為 215 美元，約為 6872 新台幣，也就是說，旗艦安卓手機保值率相對低於 iPhone 標準。

報告中也提到，美國二手市場中，iPhone 11、iPhone 12、iPhone XR、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11 Pro Max 五款機型最受歡迎。18 歲到 34 歲年齡區間用戶中，有 92% 的受訪者頻繁更換手機。而如果用戶想更換iPhone 15，出售手上現有 iPhone 的最佳時機是 8 月 19 日到 8 月 26 日。

而在二手機使用年限方面，同比 2022 年，iPhone 的平均使用年齡增加了4%，達到 3.55 年，安卓機型更長，達到 3.58 年。

SellCell 在今年 4 月時還曾報導，iPhone 14、三星Galaxy S23和 Google 的 Pixel 7 手機相比，iPhone 系列保值度更高，Pixel 7 手機的售價比 iPhone 14 低 48%，Galaxy S23 的二手轉售價格平均比 iPhone 14 低40%。