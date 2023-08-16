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大陸 大陸焦點 特派現場

「印度製造」手機取代中國進口　陸企重構產業搶供應鏈大餅

▲印度首家蘋果門市開業。（圖／CFP）

▲印度首家蘋果門市開業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸作為蘋果iPhone商品全球最大的生產基地，在此組裝生產全球約九成以上的iPhone相關產品。數據顯示，蘋果手機2022年產能在大陸市場的份額為96%，印度約佔4%。不過，2022年9月起，部分消費者發現買到的iPhone 14系列包裝盒上印著「Assembled in India」的字樣。代表最新款的蘋果手機正由印度生產製造，而蘋果也有意在2025年將25％的產能轉移到印度。

▲三星在印度推出Galaxy Note 10。（圖／CFP）

▲三星在印度推出Galaxy Note 10。（圖／CFP）

《第一財經》報導，2014年時，中國每年向印度出口的手機數量可達到1.8億支。但近年來，隨著印度在手機製造的產業生態日漸完備，它已經幾乎不再需要從中國進口手機整機。

此外，包括大陸手機製造商小米、OPPO和vivo都已經實現在印度的生產製造，南韓三星目前也能在印度製造所有的旗艦手機，Counterpoint高級分析師Shilpi Jain透露，「印度政府正在推動智慧手機製造商增加本地價值，包括製造本地化。」

▲小米手機佔據印度智慧手機市場第一寶座。（圖／CFP）

▲小米手機穩居印度智慧手機市場第一寶座。（圖／CFP）

外界分析，雖然印度對本土製造抱著強烈的企圖心，但其生產現階段集中在散件組裝，整體供應鏈還沒有元器件、模具等生產配套能力。富士康曾計劃用5至10年的時間將30%的產能轉移到印度，然而，蘋果手機90%的組件仍來自大陸，包括手機支架、工業膠水、螺絲和金屬零件等都需要按照蘋果的要求從大陸發貨。

不過，印度在手機市場的未來性和發展性，仍是吸引大陸手機業及其供應鏈企業投資的核心原因。再加上近500家貿易公司服務於手機企業，包括設備商、材料商、弱電強電安裝公司、淨化工程公司、酒店餐飲服務商、人力公司、物流公司、稅務註冊服務公司、法律咨詢服務公司等。

印度被認為是唯一一個出現換新手機頻率加快趨勢的國家，和此前大陸在進入2G轉3G時代市場環境有些類似，14億的人口紅利在任何一家品牌手機廠商看來，更是充滿商機，除市場因素外，印度對大陸手機廠商的關稅調整也是使得廠商就地建廠的關鍵因素。

外界分析，即便是大陸廠商陸續在印度設廠製造，但全球供應鏈配置仍是由成本和市場決定，零組件作為資本和技術密集型的產業，全球還沒有地方可以在短期內承接大陸製造的大規模轉移，印度想複製「中國製造」的經驗還需等上一等。

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