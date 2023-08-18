考駕照更難了！開車「路考新增路線」　機車筆試增加題目

▲考駕照將變難。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

交通部為了洗清「行人地獄」惡名，17日於行政院院會報告「行人交通安全政策綱領」，朝「零死亡願景」邁進，其中除了短期目標要完成行人交通工程改善外，一年內也規劃擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，四年內要「精進汽機車駕駛考驗制度」，機車將實施道路訓練及考練，讓考照難度增加，並增加汽車道路考驗路線項目，讓駕駛上路前完整受訓。

交通部17日報告「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定短中長期貫徹執行改善行人交通安全的決心，並揭示2030年前道路交通事故死亡人數要降低30%的目標，長期朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進。

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短期項目，半年內可完成，最重要的就是完成「道路交通安全基本法」立法，預定9月送立法院審議，並成立院級「中央道路交通安全會報」，由行政院院長親自召集，以及提出4年（113至116年）400億「永續提升人行安全計畫」進行行人交通工程改善。

另外，「盤點行人交通安全設施優先改善項目」，在最易肇事路口、路段及行人活動聚集地區，像是公共運輸場站、學校周邊等600處，進行交通安全設施改善，改善進度半年公告1次。

中期項目，須在1年內完成，亮點是將規劃制定「行人交通安全設施條例」，訂定行人設施重點項目、績效指標（KPI）及管理考核機制，並且對地方政府制定課責機制。另外「強化人車監理管理機制」，包括違規紀錄嚴重者恢復短期換照及須參加道安講習，擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，也將落實駕訓班教學及管理。此外，擴大「公路公共運輸補助」如增加補助經費及修正補助制度，優先建設中南東及離島公共運輸環境。

長期項目，界定在四年內完成，將落實推動「道路交通安全檢核機制」要求道路主管機關辦理定期安全檢核，對於高風險地點主動發掘潛在危險因子，進行預防性改善作為，建立規劃、設計、興建與營運之道路安全管理及檢核制度。

在「精進汽機車駕駛考驗制度」部分，未來機車將實施道路訓練及考驗、增加汽車道路考驗路線及項目，以提升駕駛人安全駕駛能力，並且精進駕訓評鑑制度，提升駕訓品質。公路總局說明，機車筆試會增加各種主題、路況增加難度，不是看一、兩天就會的題目，預估年底前就會新增評量制度，如果沒有答對一定門檻，將會強迫民眾觀看正確解答影片，達標才能預約考照；另外，汽車駕照部分，路考方面將會試辦第三條路線。