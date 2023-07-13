民眾路口搭車！計程車違停要記點　交部：修改APP禁違規地點叫車

▲計程車併排停車讓乘客下車，將遭記點。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

6月30日起，違規記點新制上路，1年內記點12點可吊扣駕照2個月，並恢復13項人行道違停等檢舉，另在路口、公車站10公尺內等違停，記點1點，引發計程車駕駛不滿，憂被吊扣駕照衝擊生計，要求取消檢舉並設計程車載客點，交通部今籲民眾別在路口等攔計程車或叫車，另業者可修改App排除不合格地點叫車。

多項交通新制6月30日起上路，其中包括交通違規點數累計新制，駕駛人1年內記點滿12點，駕照將被吊扣2個月，此外也恢復和新增13項檢舉項目，包括車輛違停在人行道或行穿線，另路口違停等也將納記點，讓計程車駕駛憂心若被吊扣駕照，生計將受到衝擊，日前曾赴交通部抗議，除要求取消檢舉規定外，應設置計程車乘客上下車專門地點。

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交通部今(13日)則表示，6月底新制為保護各類用路人及提升交通安全，修正多項包括提高未停讓行人罰責、通盤檢討違規記點制度等重要內容，其中汽車駕駛人如在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨時停車，有納入記違規點數1點。

針對計程車駕駛人憂心配合乘客攔車或叫車地點，若無辜被開單或檢舉，將影響生計，交通部則表示，為避免民眾搭乘計程車在上開處所攔停或利用APP叫車定位，致生使計程車駕駛人可能衍生違規情事，交通部籲請民眾避免在該等處所攔停計程車或定位叫車。

▲1年內記點滿12點將吊扣駕照，乘客若要求路口等上下車恐讓計程車面臨違停記點。（資料圖／記者李姿慧攝）

交通部強調，多項交通新制是為呼應社會對加強保護行人及道路交通安全期待，對於汽車駕駛人在影響交通及安全處所違規停車，除罰鍰外，另並有記違規點數1點，目前實務常見民眾圖本身便利或疏於注意，有在路口攔停計程車情形，因此呼籲民眾於搭乘計程車時，應注意於適當地點叫車，讓計程車駕駛人可在安全地點臨時停車上下客，民眾也可安心、安全的上下車。

此外，交通部也發文公路總局、各直轄市政府交通局等計程車主管機關，輔導計程車業者改善及精進叫車APP平台功能與技術，引導駕駛人及乘客雙方於安全、符合規定之地點等候，除先就叫車APP平台加註警示文字，提醒民眾避免在路口或公車站10公尺內等地點叫車外，也可以預設功能排除不合規定地點定位叫車。