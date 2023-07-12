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濫發小船駕照！航港局技佐入獄　隔壁港警總隊9人「搭便車」下場曝

▲▼ 。（圖／）

▲台中港務警察總隊爆出9名員警，先後向航港局宋姓技佐非法取得「動力小艇執照」。（圖／翻攝自Facebook／台中港務警察總隊）

記者許權毅／台中報導

航港局中部航務中心宋姓技佐偽造核發動力小艇執照入獄，意外扯出9名台中港務警察在2009年至2015年間，同樣向宋非法取得執照，職級從主任、巡佐到基層員警共9人均涉犯偽造文書，其中胡姓巡佐另有行賄。其中8人認罪，緩起訴處分2年，李姓主任不認罪，遭檢方起訴偵辦中。

台中港務警察總隊指出，航港局宋姓技佐涉犯偽造特種文書遭人檢舉，由台中地檢署查獲，宋最終因此入獄。台中港務警察與航港局比鄰，且有業務上往來，部分職務有此證照需求，總隊為求謹慎，在2021年8月5日主動報請台中地檢署偵辦。

經查，發現胡姓等9員在2009年至2015年，聽說宋能夠協助「免考試取得小艇執照」，紛紛拿出身分證影本、證件照請託宋幫忙核發，非法取得「營業用動力小艇執照」，案經台中地檢署調查，在今年2月28日，將巡佐胡員、余員、警員呂員、洪員、謝員、吳員、陳員以及退休警員林員等8人緩起訴處分2年，並向國庫支付8至12萬元。其中，李姓主任否認犯罪，由台中地檢署另案偵辦，將李依偽造文書起訴。

台中港務警察總隊指出，涉案員警均已在今年5月前繳納完畢，相關行政及考監責任已報警政署審核中。後續將加強員警法紀教育、灌輸崇法務實觀念，避免類似情形再次發生。

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