手臂受小傷竟成「敗血症」險奪命　東港安泰醫院成功搶救

▲東港安泰醫院利用葉克膜與跨領域醫療團隊成功搶救患者。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

九如鄉50歲郭先生，患有糖尿病高血壓及僵直性脊椎炎，日前於工作中左上臂受傷，本以為沒事，卻在就醫時發現傷口已演變為「壞死性筋膜炎」及其他併發症。就近於其他醫院開刀後，病情進展快速，演變為敗血症合併急性呼吸衰竭，以及令醫師聞之色變的急性吸窘迫症候群ARDS，便緊急轉送安泰醫院。

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到院當天，院院立即裝上葉克膜機治療，並成立跨領域治療團隊，由感染科控制感染、外科醫師清創傷口、呼吸治療科負責呼吸道照護、重症醫學科醫師負責併發症處理、營養科負責營養輔助治療、ICU護理人員24小時重症照護，蘇清泉榮譽院長也天天到加護病房探視病患並給醫護人員打氣。

在跨領域醫療團隊努力下，患者於7日後順利移除葉克膜機，呼吸器也於第10日移除，並轉入一般病房進行後續的照護。

蘇清泉榮譽院長表示，安泰醫院近年來除了醫療設備更新升級外，更要求各科室能依病患的病情，快迅成立跨領域醫護團隊，從急救到治療及照護追蹤，提供「一條龍服務」。

「這是一個跨領域團隊合作的時代」，蘇清泉說，妥善應用團隊資源，對病人進行積極有效的治療，讓病患得到更高品質的醫療服務，是安泰醫院所秉持的理念。