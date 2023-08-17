　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手臂受小傷竟成「敗血症」險奪命　東港安泰醫院成功搶救

▲東港安泰醫院利用葉克膜與跨領域醫療團隊成功搶救患者 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

▲東港安泰醫院利用葉克膜與跨領域醫療團隊成功搶救患者。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

九如鄉50歲郭先生，患有糖尿病高血壓及僵直性脊椎炎，日前於工作中左上臂受傷，本以為沒事，卻在就醫時發現傷口已演變為「壞死性筋膜炎」及其他併發症。就近於其他醫院開刀後，病情進展快速，演變為敗血症合併急性呼吸衰竭，以及令醫師聞之色變的急性吸窘迫症候群ARDS，便緊急轉送安泰醫院。

▲東港安泰醫院利用葉克膜與跨領域醫療團隊成功搶救患者 。（圖／東港安泰醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

到院當天，院院立即裝上葉克膜機治療，並成立跨領域治療團隊，由感染科控制感染、外科醫師清創傷口、呼吸治療科負責呼吸道照護、重症醫學科醫師負責併發症處理、營養科負責營養輔助治療、ICU護理人員24小時重症照護，蘇清泉榮譽院長也天天到加護病房探視病患並給醫護人員打氣。

在跨領域醫療團隊努力下，患者於7日後順利移除葉克膜機，呼吸器也於第10日移除，並轉入一般病房進行後續的照護。

蘇清泉榮譽院長表示，安泰醫院近年來除了醫療設備更新升級外，更要求各科室能依病患的病情，快迅成立跨領域醫護團隊，從急救到治療及照護追蹤，提供「一條龍服務」。

「這是一個跨領域團隊合作的時代」，蘇清泉說，妥善應用團隊資源，對病人進行積極有效的治療，讓病患得到更高品質的醫療服務，是安泰醫院所秉持的理念。

ET快訊
關鍵畫面曝！新北女騎士擦撞機車倒地　遭貨車輾爆頭慘死
快訊／大馬墜機爆炸！多名政治人物罹難
快訊／國道一號連2車禍！　9人緊急送醫
快訊／王柏融本季首轟！日職生涯第15轟出爐
籃球場剩籃架！網歪樓「高雄淹水現場」　一張對比照曝真相
快訊／大馬墜機增至10死！騎士全身著火燒成焦屍
15歲妹喝熱奶茶昏迷「床上都是血」！　怒告性侵結局傻眼
快訊／陳建州遭傳喚「雨中比讚」　大牙沉默1天發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

連擲18聖筊！人妻崩潰「尪外遇了」...呂秋遠一聽發毛：7月鬼故事

手臂受小傷竟成「敗血症」險奪命　東港安泰醫院成功搶救

明雨彈續轟南台灣！午後「北部接力迎暴雨」　下周有利颱風生成

籃球場剩籃架！網歪樓「高雄淹水現場」　一張對比照曝真相

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」　車友反串：一堆人沒繳

快訊／下班防雨彈！12縣市「大雨特報」　台北市也納入警戒區

不只群創！某科技員工「宿舍KTV激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧

網灌爆市長臉書求問：我的豪雨假呢？　陳其邁親自給答案了

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

連擲18聖筊！人妻崩潰「尪外遇了」...呂秋遠一聽發毛：7月鬼故事

手臂受小傷竟成「敗血症」險奪命　東港安泰醫院成功搶救

明雨彈續轟南台灣！午後「北部接力迎暴雨」　下周有利颱風生成

籃球場剩籃架！網歪樓「高雄淹水現場」　一張對比照曝真相

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」　車友反串：一堆人沒繳

快訊／下班防雨彈！12縣市「大雨特報」　台北市也納入警戒區

不只群創！某科技員工「宿舍KTV激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧

網灌爆市長臉書求問：我的豪雨假呢？　陳其邁親自給答案了

只剩5天！花蓮首辦數位行銷獎勵每件補助5萬元　徵件倒數計時

失事前空中盤旋！大馬飛機「機頭炸飛」撞汽機車10死　機師燒成焦屍

讓毛寶貝當老師！新北動保處前進校園　種下愛護生命的種子

詐團車手財神廟求得上上籤！秒赴約定地點收錢　結果被抓了

被稱「卡達胖虎」顯不悅　卡達賽杜直言：他是他我是我

赴北市調查處檢舉「仿柯文哲音檔」　民眾黨籲側翼「別再造謠」

公車緊停路中央司機消失　原來是蔬果箱遺落車道...他下車幫撿

風華再現！林田山原子炭工廠8 ／22啟用　特色市集歡迎你

中檢8月24日拍賣2萬多顆泰達幣　提醒競標者自備「冷錢包」

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

生人勿近！祭祀亡魂法會　記錄神祕儀式「送肉粽」

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

網瘋傳「群創處長審問片」　真相曝！

群創處長不只出軌3女！　網傳「小六老公」找黑道打成豬頭

更多熱門

相關新聞

雨炸屏東　東港水淹半個輪胎高

雨炸屏東　東港水淹半個輪胎高

受到低壓帶影響，屏東縣今(17)日清晨5時半左右下起大雨，挾著雷聲，聲勢驚人，不少民眾在睡夢中被驚醒，雨勢持續下到早上7時多，造成東港東隆路等部分低漥路段積水，水淹半個輪胎高，讓上班(學)族行經積水路段，放慢汽機車速度通過，由於雨水未再持續，目前積水已退。

82歲翁搭看眼疾流落街頭　東港暖警出手協助

82歲翁搭看眼疾流落街頭　東港暖警出手協助

行車糾紛暫停路中被開罰+吊牌　運將提告吞敗

行車糾紛暫停路中被開罰+吊牌　運將提告吞敗

屏東監警小琉球取締交違　1天開出88件

屏東監警小琉球取締交違　1天開出88件

日本甜點師傅徒步環島找露營點　警熱情伸援手

日本甜點師傅徒步環島找露營點　警熱情伸援手

關鍵字：

東港安泰醫院蘇清泉急性吸窘迫症候群壞死性筋膜炎

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

女星錄一半「突跌地淚崩」！

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面