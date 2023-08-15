高雄82歲翁搭車東港看眼疾　「走不動」流落街頭...警出手協助

▲東港警分局東濱派出所警員何忠洲、羅元笙送葉姓長者返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市林園區82歲葉姓長輩，搭客運到東港眼科診所治療眼疾，不料診所未開，也未帶相關證件，東港警方獲報處理，對方一再表示「老了、走不動」，警方利用警政系統查出其身分，由於連絡不上他家人，警方以巡邏車載他返家，讓家屬相當感激。

東港警分局東濱派出所警員何忠洲、羅元笙2員，於日前執行巡邏時接獲民眾110報案，稱在東港鎮新勝、信義街口有迷途者需要警方協助。

員警迅速到場發現為一位長者坐於路旁，向警表示想回家卻回不了；不斷表示其姓葉、家住在附近而已，並不斷重複表示自己老了、走不動了、心臟無力等語，情緒相當慌張。

由員警攙扶他至巡邏車內休息同時安撫情緒，閒聊中得知，他上午獨自一人搭乘公車、再徒步至東港鎮新勝街看眼科，結果眼科沒開、證件亦未攜帶，惟越走越遠，也忘記怎麼回公車站牌，亦記不住家中現址。

後經警方以警政系統查證為葉姓長者，也無法聯繫上他的家屬，便帶他返家，他到家門前開心表示「終於到家了！」，恰逢他的兒子正要出門協尋老父親，兒子見員警帶著父親上門，驚喜中當場握住員警的手，表示十分感謝員警協助將父親平安帶返家，讚揚警方為民服務的熱忱與認真執勤的態度。

東港警分局長張世儒呼籲，老人失智是高齡社會常有的現象之一，家中若有失智老人，家屬應多注意自家年邁長者的動向，並可至市府申請愛心手鍊，或在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，若老人不幸走失時，能迅速確認身份，協助早日找到親人，以免因為一時的疏忽，造成失智老人失蹤的憾事發生。