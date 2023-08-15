行車糾紛暫停路中被開罰+吊牌6個月　運將提告遭駁回

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子駕駛自小貨車，行經屏187線與75線路口時，與人有行車糾紛，將自小貨車暫停在車道中被檢舉，警方開單告發罰鍰18000元、記違規點數3點、吊扣汽車牌照6個月，他以該車是載貨謀生工具，且暫停時未影響其他交通安全，向屏東地方法院提出行政訴訟，請求撤銷吊牌處分，法院認無理由駁回。

裁決書指出，黃姓男子駕駛自用小貨車2022年11月25日14時52分許，行經屏187線與75線路口，因有「非遇突發狀況，在車道中暫停」違規事實，遭民眾檢舉，被東港警分局舉發，被屏東監理站以違反道路交通管理處罰條例裁罰罰鍰18000元、記違規點數3點、吊扣汽車牌照6個月，並應參加道路交通安全講習。

黃以在市場擺攤謀生，平日仰賴該笮小貨車往返市場運送貨物，牌照遭扣押，將頓失謀生工具，祈能撤銷原處分關於吊扣汽車牌照部分等語。

法院審理，以道路上突發狀況甚多，黃無法預測是否突然有救護車需要經過，抑或是有其他車輛打滑失控需要原告閃避，且在無從保證在其下車與檢舉人爭吵並背對號誌燈時，定能在轉換綠燈前上車而無礙於行車流暢。黃男既已離開駕駛座即失去對車輛之控制，足認他將自小貨車暫停路中明顯影響其他車輛通行路權，對交通往來順暢顯有影響。由於駕駛人與車主係同一人，無從依黃所述而排除其違規事實，駁回該訴訟。