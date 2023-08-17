皇帝背後為何有兩把大扇子？用途不僅搧風　竟還是「恐怖武器」

▲古代皇帝背後的兩把大扇子象徵君王權威 。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

中國古代皇帝在上朝或者出巡時，背後總有人高舉兩把大扇子，但它們可不是拿來搧風那麼簡單，而是從武器演變而來，同時還象徵著君王權威。明朝永樂皇帝發動靖難之變後上台，他擔心被人刺殺，於是從國外引進「卓影避邪」這個特殊武器。

皇帝背後的大扇子在不同朝代有各自的風格和作用，彰顯至高無上的帝位。譬如唐朝時期，流行用絹製成的儀仗扇，逐漸演變成烘託身份地位的一種用具，從形制、數目到樣式，都是有一定講究的。

唐朝還在儀仗扇上進行了創新，出現了「索扇制度」，即以扇子作為屏障，遮蔽皇帝的龍顏，防止大臣覬覦窺視，開合也有一定的禮數。在其《儀衛志》中記載道，侍中奏「外辦」，皇帝步出西序門，索扇，扇合。皇帝升御座，扇開。

▲▼古畫中描繪了皇帝背後有專門的宮人負責舉扇的常態 。（圖／翻攝自網路）

到明朝時，政治家陸容在《菽園雜記》指出，「奉天門常朝，御座後內官持一小扇，金黃絹以裹之。常聞一老將軍雲，非扇也，其名卓影闢邪。永樂間外國所進，但聞其名，不知為何物也。」

內容講的是永樂皇帝常在太和殿前御門聽政，身旁都會有內官舉著裹著金黃絹的扇子，據說從國外引進，叫做「卓影避邪」，但作用不知為何。

現代故宮學者單士元著作《故宮史話》提到，「卓影避邪」其實是一柄三刃的刀劍類武器，為避免傷到皇帝，才將外側用金黃絹包裹，還可達到偽裝及遮擋的作用，若發生緊急情況，持扇人只要手臂一抖，線圈就會自然脫落露出三刃。

不過，到了宣統時期，皇帝身邊的反對勢力大減，「卓影避邪」逐漸演變成扇子，主要功用是加強室內空氣流動，因此被稱為「避瘟扇」。