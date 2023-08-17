　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

皇帝背後為何有兩把大扇子？用途不僅搧風　竟還是「恐怖武器」

▲▼古代,皇帝,扇子 。（圖／翻攝自網路）

▲古代皇帝背後的兩把大扇子象徵君王權威 。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

中國古代皇帝在上朝或者出巡時，背後總有人高舉兩把大扇子，但它們可不是拿來搧風那麼簡單，而是從武器演變而來，同時還象徵著君王權威。明朝永樂皇帝發動靖難之變後上台，他擔心被人刺殺，於是從國外引進「卓影避邪」這個特殊武器。

皇帝背後的大扇子在不同朝代有各自的風格和作用，彰顯至高無上的帝位。譬如唐朝時期，流行用絹製成的儀仗扇，逐漸演變成烘託身份地位的一種用具，從形制、數目到樣式，都是有一定講究的。

唐朝還在儀仗扇上進行了創新，出現了「索扇制度」，即以扇子作為屏障，遮蔽皇帝的龍顏，防止大臣覬覦窺視，開合也有一定的禮數。在其《儀衛志》中記載道，侍中奏「外辦」，皇帝步出西序門，索扇，扇合。皇帝升御座，扇開。

▲▼古代,皇帝,扇子 。（圖／翻攝自網路）

▲▼古畫中描繪了皇帝背後有專門的宮人負責舉扇的常態 。（圖／翻攝自網路）

▲▼古代,皇帝,扇子 。（圖／翻攝自網路）

到明朝時，政治家陸容在《菽園雜記》指出，「奉天門常朝，御座後內官持一小扇，金黃絹以裹之。常聞一老將軍雲，非扇也，其名卓影闢邪。永樂間外國所進，但聞其名，不知為何物也。」

內容講的是永樂皇帝常在太和殿前御門聽政，身旁都會有內官舉著裹著金黃絹的扇子，據說從國外引進，叫做「卓影避邪」，但作用不知為何。

現代故宮學者單士元著作《故宮史話》提到，「卓影避邪」其實是一柄三刃的刀劍類武器，為避免傷到皇帝，才將外側用金黃絹包裹，還可達到偽裝及遮擋的作用，若發生緊急情況，持扇人只要手臂一抖，線圈就會自然脫落露出三刃。

不過，到了宣統時期，皇帝身邊的反對勢力大減，「卓影避邪」逐漸演變成扇子，主要功用是加強室內空氣流動，因此被稱為「避瘟扇」。

ET快訊
女業務接「長官密令」陪VIP睡30次！　真相崩潰
陰經龍狠殺女友判15年！　遭監獄拒收原因曝光
不只群創！某大廠員工「激戰女同事」　未婚妻怒問：很爽吧
騎士嵌進車尾「下半身消失」　引擎蓋上CPR畫面曝
快訊／遭灌臉書：我的豪雨假呢？　陳其邁回應了
夫妻遭「埋針放血」1慘死！　護理妻救回被法辦
快訊／桃園小心！　中壢、八德淹水警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

中國監管機構不同意　英特爾收購高塔半導體破局

紐時：陸經濟危機四伏令股市「失去活力」

外國人赴大陸旅遊方便了！　支付寶推出全新國際版

陸甜美網紅教主馮提莫罹癌後復出　海邊直播開唱嗓音「啞啞的」

男老師勾上「小20歲學生媽」帶回家…電梯猴急緊貼！活捉影片瘋傳

皇帝背後為何有兩把大扇子？用途不僅搧風　竟還是「恐怖武器」

恆大陷債務風暴「高管」新資曝　董事及最高行政人員酬金3.49億元

在浩瀚的沙漠裡挖呀挖　敦煌警每年「出土」上百支手機

上海超市徵牛肉試吃員！　唯一要求「一天能吃5公斤」

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

中國監管機構不同意　英特爾收購高塔半導體破局

紐時：陸經濟危機四伏令股市「失去活力」

外國人赴大陸旅遊方便了！　支付寶推出全新國際版

陸甜美網紅教主馮提莫罹癌後復出　海邊直播開唱嗓音「啞啞的」

男老師勾上「小20歲學生媽」帶回家…電梯猴急緊貼！活捉影片瘋傳

皇帝背後為何有兩把大扇子？用途不僅搧風　竟還是「恐怖武器」

恆大陷債務風暴「高管」新資曝　董事及最高行政人員酬金3.49億元

在浩瀚的沙漠裡挖呀挖　敦煌警每年「出土」上百支手機

上海超市徵牛肉試吃員！　唯一要求「一天能吃5公斤」

U18世青中華隊20日選出最終20人名單　有7人加盟職棒

40萬重機慘摔！大三男「不繳貸款會怎樣」　車友慫恿：一堆人沒繳

陶樂絲教育學苑參訪南消大橋特搜分隊　宣導防火避難逃生知識！

阿嬤在切甜不辣　身後出現一抹「鬼祟白影」：分本汪吃一口啦！

「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

《山道猴子》真人版超商女友還有她！NanaQ曬對比照網驚呼：有像

暴風吸食！阿金臉貼鐵盆「狂嗑碗內飼料」沒停過　把拔扶碗怕噴飛

又有人拋郭台銘可能副手名單　媒體人：亂點鴛鴦恐自傷

楊乃文「感情進度」全說了！　霸氣認變外貌協會

市中心太貴　中科男曝：寧花40分鐘通勤省800萬房價

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充電10分鐘行駛400公里

女大生50萬被賣掉大逆轉！本尊回應揭現況

陸揪「山寨版」樂高玩具公司 搜出160餘萬盒...涉案資金達48億元

女星「無差別提告」侵肖像權　網友怒喊抵制

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

清皇帝床上SOP曝限時30分鐘！最愛這姿勢

甄嬛最狠是她！50歲還在侍寢　當皇太后卻慘死

一晚被叫18次　老闆：開民宿要三思

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

13歲小妹遭3醉漢搭訕威脅！衝下樓反殺單刀1挑3

一碗隔夜蛋炒飯致1死1命危！4族群超危險

陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

李嘉誠家族降價售北京房產開發案 建設近22年...取消買家驗資過程

陸青旅擠滿「找不到工作的年輕人」

更多熱門

相關新聞

清皇帝床上SOP曝限時30分鐘！最愛這姿勢

清皇帝床上SOP曝限時30分鐘！最愛這姿勢

清朝後宮女人們的故事，經常成為歷史劇的題材！不少人認為正史記載會受皇帝操控，野史中的描述反而有幾份可信，像是皇帝行房只有30分鐘、妃嬪挑選標準、麝香害人流產、貴人睡地上、皇族上廁所步驟、清朝宮女出宮後沒人敢娶、乾隆亂倫、妃嬪私藏性用具等，本文解開古代宮廷的神秘面紗。

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞

妃嬪大便超值錢！太監收集高價賣出

妃嬪大便超值錢！太監收集高價賣出

4大宮廷春藥　嬪妃用來「榨乾皇帝」

4大宮廷春藥　嬪妃用來「榨乾皇帝」

他結婚4次為斬爛桃花　找到這尊帶扇土地婆助攻

他結婚4次為斬爛桃花　找到這尊帶扇土地婆助攻

關鍵字：

皇帝古代扇子

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

女星錄一半「突跌地淚崩」！

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面