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後宮妃嬪大便超值錢！清朝太監收集高價賣出...養分比較高

▲清朝妃子被傳糞便很值錢。（圖／翻攝自微博）

▲清朝妃子被傳糞便很值錢。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

在古代，糞便對農民來說是上好的肥料，甚至形成一條「屎業鏈」。相傳在清朝時期，就有許多太監喜歡偷盜妃嬪的糞便，再到宮外高價販賣，漸漸成了一種詭異的潛規則。

太監們在後宮多年，卻只能領少少的薪水，因此不少人會想盡辦法鑽漏洞撈點油水，其中最好撈油水的就是變賣妃嬪的糞便。野史上有一說法，由於妃嬪們養尊處優，每天吃的又是山珍海味，被認為就連排出的穢物都比一般百姓還要高級。

妃子們在排便後，由宮女集中到負責處理的太監手上，準備運出宮丟棄，但一些小聰明的太監就會趁機收集妃嬪們的排泄物，出宮轉賣給一些農民或是地主作為肥料，深信妃嬪們的糞便養分也較好，能夠讓農作物或是土地更加肥沃，而太監就會從中收取「手續費」，為自己賺一點私房錢。

▲清朝妃子被傳糞便很值錢。（圖／翻攝自微博）

▲後宮各主子的糞便都會統一集中運出宮。（圖／翻攝自微博）

除了排泄物外，皇帝和妃嬪們吃過的剩菜剩飯也有人搶著要，皇帝一餐至少有幾十道菜，有時甚至還有上百道，但礙於祖宗規定，一道菜吃3口就必須丟棄，而皇帝和妃嬪吃剩的也會被太監收集後，賣給民間的餐館或是路邊攤，被加工料理後，打著後宮美食的名號高價賣出，讓百姓過過皇帝或是妃嬪的乾癮。

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