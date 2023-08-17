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聲音遭「神秘信函」變造　柯文哲喊「此風不可長」要黨中央報案

▲▼柯文哲參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

各大媒體於16日晚間突然收到一封神秘信函，聲稱是民眾黨總統參選人柯文哲的內部會議聲音，並夾帶58秒音檔，但只見聲音相似卻語調詭異、邏輯不通，並攻擊民進黨總統參選人賴清德，使柯文哲競選辦公室16日晚間緊急澄清。柯文哲17日也批評，選舉到了奇奇怪怪的事越來越多，會請中央黨部到警察局報案。

柯文哲17日下午到花蓮參觀花蓮和平生態工業港與台泥DAKA園區，並接受媒體訪問。針對16日晚間爆出「神秘音檔」偽造聲音一事，柯文哲表示，選舉到了，奇奇怪怪的事情越來越多，現在AI也越來越厲害，有時候看到的影像幾乎是假的，景象、聲音都可造假，「此風不可長，我們叫中央黨部去警察局報案，這到底是誰做的？」

而民眾黨中央黨部也於稍早發布通知，針對捏造柯文哲聲音、不實的錄音檔與信件內容，民眾黨將正式提出檢舉，由民眾黨發言人李頂立於17日下午3時20分赴台北市市調處中山站進行筆錄。

▲▼16日晚間突有神秘信函，聲稱是柯文哲於民眾黨內部會議的58秒音檔。（圖／記者袁茵翻攝）

▲16日晚間突有神秘信函，聲稱是柯文哲於民眾黨內部會議的58秒音檔。（圖／記者袁茵翻攝）

部分媒體單位於16日晚間8時左右，收到一封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」神秘信函，裡面內文稱「您好，現轉寄8月第一週民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據，希望能夠對此事進行調查，謝謝您的回應，辛苦！」

而該份神秘信函也夾帶一支58秒音檔，點開後是與柯文哲聲音相似，但語調、邏輯十分詭異的聲音，開頭稱「賴清德去美國面試」，後來又突然提及「BTA」，隨即卻又帶到「內湖社宅」議題，難以正常判讀。

該58秒奇怪音檔倒數幾秒又說道，「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大⋯」、「我也不相信、不可思議⋯」、「媒體記者都不知道⋯」等說法。

針對該份神秘信函與音檔，陳智菡16日晚間強調，「這很明顯不是柯文哲的聲音，內部會議也從未有相關討論內容，有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源。」

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