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社會 社會焦點 保障人權

挨告出庭！汪小菲：每周都會來台「看孩子」　絕口不提大S官司

記者劉昌松／台北報導

大陸餐飲名人汪小菲遭前妻大S(徐熙媛)控告，在微博公開2人離婚協議書，卻未隱匿大S的個人帳號、住家地址等私人資料，涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署17日再次傳喚汪小菲出庭應訊，汪小菲在3名律師陪同下應訊1小時候，對官司進度與內容絕口不提，只表示「這次來台目的是看孩子，且以後每周都會來」。

▲▼汪小菲。（圖／記者劉昌松攝）

▲汪小菲絕口不提與大S的官司，只表示以後每周都會來台看孩子。（圖／記者劉昌松攝）

汪小菲在大批媒體簇擁下離開北檢的路上，不時雙手合十感謝媒體關心，並提醒媒體小心腳步，面帶微笑地表示：「後一點點家裡的小事，不占用公共資源。最主要還是來看孩子」，記者詢問：「有見到想見到的人嗎？」汪小菲回應：「當然，我孩子啊！以後我每周都會來，隨時都可以到飯店來找我。」之後如同16日黑人陳建州出庭時一樣，冒雨走向自己的座車，但途中有人拿傘幫忙遮雨，上車後再向媒體揮手致意。

汪小菲和大S在2011年結婚，2021年離婚後，雙方為了房貸等金錢問題鬧得不可開交，大S先秀出帳戶明細，稱台北的房子是她自己買的，汪小菲則在2022年12月3日po出兩人的離婚協議書，表示當初協議時，他有聲明及保證「承擔台灣台北市信義區房地之債務」。

▲汪小菲再度槓上大S。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲與大S離婚後多次隔空交火。（資料照／翻攝微博）

但因這份離婚協議書上，包括大S的住址、銀行帳戶等個人資料全部都沒有隱匿打馬，大S憤而控告汪小菲涉嫌違反《個資法》，因之後汪小菲和母親張蘭仍三不五時在直播時辱罵大S，大S再委託大陸律師控告母子倆多次在抖音及直播中多次對她進行侮辱毀謗。

兩岸官司同步進行，其中在台有關《個資法》部分，檢察官5月間已經首度傳喚汪小菲到案說明，8月初再傳大S釐清案情時，大S疑因擔心被守候媒體拍攝，臨時委由律師請假，本人並未現身。

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