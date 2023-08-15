挺進偏鄉教養院義剪　台南志工服務城鄉零距離

▲大台南市理燙髮美容業職業工會義剪志工，15日來到後壁區菁寮里的衛生福利部臺南教養院，替院生修剪頭髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南市理燙髮美容業職業工會義剪志工，15日來到後壁區菁寮里的衛生福利部臺南教養院，替院生修剪頭髮，溫馨的服務讓黃偉哲市長大力推動的「希望家園」再添美意。

台南市勞工局「做工行善團」義剪服務共有11家工會熱血又有才華的志工加入，陣容堅強，義剪服務自2015年推行迄今，善行獲各界認同，陸續吸引美髮相關工會加入團隊，定時定點替弱勢職災勞工、教養院、養護所、特殊學校等不便外出理髮的市民朋友提供貼心的義剪服務，長期下來，許多志工與服務對象已建立起深厚感情，不僅幫助弱勢者解決理髮困擾，也使志工夥伴感受到自我價值，於社會創造共好。

大台南市理燙髮美容業職業工會江秋月理事長表示，我們的志工夥伴都會定期定點到這裡服務，從原先不太懂得如何與院生相處，到如今已能與院生互動自如，志工夥伴會鼓勵院生提出想要剪的髮型，讓義剪不再只是單方面志工幫忙剪短而已，更是尊重服務對象的主見，鼓勵他們替自己做決定。

王鑫基局長表示，感謝大台南市理燙髮美容業職業工會充滿活力的志工夥伴挺進偏鄉，幫助這些大孩子修剪頭髮，也替教養院工作人員解決帶院生出遠門理髮的困難，大家都是在為弱勢服務，因此這些年的合作都能在良好互動下持續進行，看見院生在義剪過程中很享受我們的服務，令人相當欣慰，也是對志工夥伴最大的鼓勵。