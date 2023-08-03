點亮創意金頭腦　嘉藥主辦綠點子國際發明暨設計競賽

▲2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，3~4日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，除了台灣許多優秀作品參賽外，更吸引來自美國、越南、泰國、日本、韓國、印度及澳洲等8國前來參加，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項，台南市副市長葉澤山特別出席致詞，肯定創新發明競賽活動的舉辦。

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綠點子發明設計競賽由國際發明學會、虎尾科技大學智慧綠能光電研發及人才培育中心、亞洲大學創意設計暨發明中心、慧育國際有限公司、台灣整體健康促進發展協會、奇美醫院、大健康產業加速器、及中華民國人因工程學會等單位聯合辦理，大會評審團則由13位國際知名大學教授組成，比賽項目包括發明類社會組、青少年組及設計類組，每年都吸引國際間超過百件商品參加，陣容浩大，盛況空前。

當中青少年組的「數位化功能性桌遊平台設計」，就是以「銀髮桌遊柑仔店」的概念進行發想，結合失智評估量表設計出延緩老化失智的遊戲，為減少紙牌遊戲類的耗損，特地設計使用桌上型觸控式螢幕方式，一機多種遊戲增加銀髮族互動機會，延緩失智老化。而社會組的智能捕鼠系統更是結合捕鼠籠及物聯網技術，以往放置誘捕籠只能採取人工檢視方式，現在透過物聯網技術能只要有老鼠被捕獲會立即通知設置者，達到科學滅鼠，智能除害。

嘉藥校長錢紀銘表示，綠點子國際發明暨設計競賽除了讓國內許多學生有機會展示他們創意多元的亮麗作品外，另一深層的意義，即平常難以出國比賽的學生，也可藉此國際性的競賽舞台嶄露頭角，發光發熱，此舉更彰顯了本活動的重要意涵與精神，實廣受肯定並值得大力推廣。