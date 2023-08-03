　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點亮創意金頭腦　嘉藥主辦綠點子國際發明暨設計競賽

▲2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，3~4日在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，除了台灣許多優秀作品參賽外，更吸引來自美國、越南、泰國、日本、韓國、印度及澳洲等8國前來參加，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項，台南市副市長葉澤山特別出席致詞，肯定創新發明競賽活動的舉辦。

▲2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

綠點子發明設計競賽由國際發明學會、虎尾科技大學智慧綠能光電研發及人才培育中心、亞洲大學創意設計暨發明中心、慧育國際有限公司、台灣整體健康促進發展協會、奇美醫院、大健康產業加速器、及中華民國人因工程學會等單位聯合辦理，大會評審團則由13位國際知名大學教授組成，比賽項目包括發明類社會組、青少年組及設計類組，每年都吸引國際間超過百件商品參加，陣容浩大，盛況空前。

▲2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當中青少年組的「數位化功能性桌遊平台設計」，就是以「銀髮桌遊柑仔店」的概念進行發想，結合失智評估量表設計出延緩老化失智的遊戲，為減少紙牌遊戲類的耗損，特地設計使用桌上型觸控式螢幕方式，一機多種遊戲增加銀髮族互動機會，延緩失智老化。而社會組的智能捕鼠系統更是結合捕鼠籠及物聯網技術，以往放置誘捕籠只能採取人工檢視方式，現在透過物聯網技術能只要有老鼠被捕獲會立即通知設置者，達到科學滅鼠，智能除害。

▲2023第五屆綠點子國際發明暨設計競賽，在嘉南藥理大學紹宗體育館熱鬧登場，共計有170件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉藥校長錢紀銘表示，綠點子國際發明暨設計競賽除了讓國內許多學生有機會展示他們創意多元的亮麗作品外，另一深層的意義，即平常難以出國比賽的學生，也可藉此國際性的競賽舞台嶄露頭角，發光發熱，此舉更彰顯了本活動的重要意涵與精神，實廣受肯定並值得大力推廣。

ET快訊
快訊／北北基風雨即刻增強！　將進入雨勢最猛時段
18歲「酒國小仙女」徵小姐！　媒介2國中妹賣淫慘了
連2天颱風假夢碎？　卡努暴風圈可能縮小
世大運女選手「100m跑21秒81」史上最慢！　被爆走後門
快訊／4人無生命跡象！　墜谷搶救畫面曝
鐵花村「66頂帳篷」遭吹垮！　畫面曝光
LIVE／卡努打轉！　氣象局最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尷尬！歐系柴電機車剛試車傳「引擎熄火」　台鐵曝原因要釐清責任

轉農木廢料為黃金　大地合作社創立推動循環經濟綠能再生

老闆一見颱風假「改天再補班」　員工傻爆！網開噴：截圖檢舉

怨小模級女友太窮！他自爆「白富美倒追」 ：想換了...網狂酸

卡努「環流主體」到了！北北基風雨即刻增強　將進入雨勢最猛時段

郵差送掛號用喊的「為何不打電話？」　過來人解答：不是效率問題

連2天颱風假夢碎？卡努漸弱「暴風圈可能縮小」　明早風力將減弱

成大醫學院歡喜「成就四十」　生醫卓群大樓啟用40週年紀念柱揭幕

準備數錢！4星座「8月財運大爆發」　射手將獲驚喜之財

卡努來襲掀長浪！民眾岸邊第一排觀浪　危險畫面直擊

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

尷尬！歐系柴電機車剛試車傳「引擎熄火」　台鐵曝原因要釐清責任

轉農木廢料為黃金　大地合作社創立推動循環經濟綠能再生

老闆一見颱風假「改天再補班」　員工傻爆！網開噴：截圖檢舉

怨小模級女友太窮！他自爆「白富美倒追」 ：想換了...網狂酸

卡努「環流主體」到了！北北基風雨即刻增強　將進入雨勢最猛時段

郵差送掛號用喊的「為何不打電話？」　過來人解答：不是效率問題

連2天颱風假夢碎？卡努漸弱「暴風圈可能縮小」　明早風力將減弱

成大醫學院歡喜「成就四十」　生醫卓群大樓啟用40週年紀念柱揭幕

準備數錢！4星座「8月財運大爆發」　射手將獲驚喜之財

卡努來襲掀長浪！民眾岸邊第一排觀浪　危險畫面直擊

別撲空！　比漾廣場、CITYLINK共4間百貨8／3提早打烊

王柏融尋求一軍機會　二軍先發扛3棒選保送

日本央行二度計畫外購債操作　日圓兌美元跳水貶破143

樂陞案坑殺2萬投資人！　許金龍等人判賠53億元

尷尬！歐系柴電機車剛試車傳「引擎熄火」　台鐵曝原因要釐清責任

轉農木廢料為黃金　大地合作社創立推動循環經濟綠能再生

沖繩颱風災情慘重！駐日美軍「氣象雷達」直接被吹翻　零件四散

會展餐券逐年漲　卻仍是小資族享受五星美食的首選

澤倫斯基：烏克蘭盼今年秋季舉行和平峰會

富采彭双浪估下半年會成長但幅度不大　著重獲利能力改善

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

卡努還沒走！下周可能又有颱風　最快生成時間曝

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

Live／卡努龜速移動　氣象局最新說法曝光

橫財說發就發！3生肖迎五路財神

全台3日停班停課一覽！北北基宜停班停課

更多熱門

相關新聞

利百代「Ｑ萌新品」幫孩子乖乖收心

利百代「Ｑ萌新品」幫孩子乖乖收心

想和孩子共創美好回憶的家長，通常都會趁著暑假帶著全家踏青旅行，在不同城市留下歡笑與足跡。不過歡樂的時光總是過得特別快，一轉眼暑假就過完一半，按照過去經驗，每次結束旅行返家後，爸媽最頭痛的煩惱莫過於小孩哭喊，「不想上學！」孩子放假放太爽、收不了心怎麼辦？

嘉南藥理大學錢紀銘校長宣誓就任

嘉南藥理大學錢紀銘校長宣誓就任

外媒列「8款不推薦電動車」

外媒列「8款不推薦電動車」

Skoda新Scala、Kamiq 8／1亮相

Skoda新Scala、Kamiq 8／1亮相

吳坦晉再度榮獲2023IF設計獎

吳坦晉再度榮獲2023IF設計獎

關鍵字：

金頭腦嘉藥綠點子發明設計

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO交保憲哥要他道歉

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面