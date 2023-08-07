　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2024台灣燈會召募3500名志工　黃偉哲邀請一起榮耀大台南

▲2024台灣燈會將在台南盛大舉辦，並自7日起啟動志工招募列車，預計全市將投入3500名志工協助燈會相關工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會將在台南盛大舉辦，並自7日起啟動志工招募列車，預計全市將投入3500名志工協助燈會相關工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違16年，2024台灣燈會將於2024年2月3日至3月10日在台南盛大舉辦，市長黃偉哲率領市府各團隊全力籌備中，並自7日起啟動志工招募列車，預計全市將投入3500名志工協助燈會相關工作。

黃偉哲市長竭誠邀請懷抱服務熱忱的夥伴加入燈會志工行列，期許市民共同凝聚團結力量，作為燈會活動最強大的後援力量，除展現台南人的熱情，也讓世界看到台南的好，一起榮耀大台南。

黃偉哲市長表示，「2024台灣燈會在台南」適逢台南400年，燈會將以「台南400光年」為題，目前規劃設置高鐵及安平兩大主燈區，期待能融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等，透過台灣燈會的舉辦，讓全世界看見台南。

▲2024台灣燈會將在台南盛大舉辦，並自7日起啟動志工招募列車，預計全市將投入3500名志工協助燈會相關工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長說此次燈會活動為國際型的大活動，是台南的盛事，其中志工角色更是不可或缺，各個展區皆需投入大量志工人力來服務民眾，除市民朋友踴躍報名之外，也期盼「樓上揪樓下」呼朋引伴一起加入燈會志工，展現志工大台南的精神。

社會局長盧禹璁指出，台南市目前已有超過10萬名的志工，志工們熱心投入奉獻的精神，是台南市最美的風景之一，許多工作與活動都需透過志工協助才能順利推展，亦是公私單位最強而有力的後盾。此次燈會預計招募3500名志工投入服務，社會局在今年初已陸續著手為2024年台灣燈會的志工招募進行相關規劃，透過各種辦訓、設攤宣導及聯繫會報等管道宣傳燈會志工招募訊息，市府誠摯地邀請市民朋友加入「逗陣來作夥榮耀大台南」的志工列車，為台南寫下精彩光榮樂章。

▲2024台灣燈會將在台南盛大舉辦，並自7日起啟動志工招募列車，預計全市將投入3500名志工協助燈會相關工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市2024台灣燈會志工招募期間自8月7日至10月31日止，相關訊息可逕上「2024台灣燈會志工招募平台」(網址：https://sab-2024.tainan.gov.tw)或洽台南市志願服務推廣中心06-2986649、台南市政府社會局人民團體科06-2991111分機5927、5926、5925)、台南市政府社會局網站洽詢。

ET快訊
快訊／翡翠灣溺水！男玩橡皮艇遭浪吞
明天可能雙颱共舞！　卡努、蘭恩全「直撲日本」
民眾黨「辣空姐應援」　舞團怒了：非常委屈、生氣！
老闆「脫褲揪女助理加班」　她下體鋪多張衛生紙
新北驚見鱷魚！　下大雨脫逃
注意！好市多明起換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東環保局取締生禽畜糞違法清運　宣導熟化堆肥再利用

2024台灣燈會召募3500名志工　黃偉哲邀請一起榮耀大台南

台南市交通警察大隊新任大隊長交接布達　施衣峯接任視事

台東縣表揚112年度20位模範父親　最高齡89歲

父愛綿延！花蓮表揚「3心父親」　徐榛蔚親贈「88奬盃」

超越勝負的感動！U12世界少棒冠軍賽中華隊吞敗　小將淚灑球場

花蓮環保餐具清洗中心動土　每年減少1800萬個一次性餐具

高雄女戰神柯志恩　向台南鄉親推薦「尚勇」姚正玉

出席「百人銅鑼浴」活動　黃偉哲：鼓勵市民重視憂鬱排解課題

「關山米乖乖」熱銷40萬箱　農會再推「脆加」

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

台東環保局取締生禽畜糞違法清運　宣導熟化堆肥再利用

2024台灣燈會召募3500名志工　黃偉哲邀請一起榮耀大台南

台南市交通警察大隊新任大隊長交接布達　施衣峯接任視事

台東縣表揚112年度20位模範父親　最高齡89歲

父愛綿延！花蓮表揚「3心父親」　徐榛蔚親贈「88奬盃」

超越勝負的感動！U12世界少棒冠軍賽中華隊吞敗　小將淚灑球場

花蓮環保餐具清洗中心動土　每年減少1800萬個一次性餐具

高雄女戰神柯志恩　向台南鄉親推薦「尚勇」姚正玉

出席「百人銅鑼浴」活動　黃偉哲：鼓勵市民重視憂鬱排解課題

「關山米乖乖」熱銷40萬箱　農會再推「脆加」

小S火辣愛女突現身！　鼓鼓見「台下1反應」傻眼吃醋了

台東環保局取締生禽畜糞違法清運　宣導熟化堆肥再利用

快訊／翡翠灣海水浴場傳溺水！男玩橡皮艇遭浪吞　無心跳搶救中

3.14億元飛了！他出借「341枚比特幣」給友人　法院竟判決：免還

頭城一日遊解鎖舊時代回憶！玩拍3D彩繪街、體驗土地公扭蛋機

嗆蔡英文稱「未債留子孫」是騙術　藍團放話下會期提案刪預算

【廣編】戰國策傳播集團品牌2.0「全新LOGO、品牌識別」亮相　10大優勢開啟影響力大門

誰當總統都可以…但是不要戰爭！台中里長路口掛反戰看板引熱議

失戀了嗎？長尾小鸚鵡「傷心淋浴」表情超憂鬱　苦情畫面笑翻萬人

鄧紫棋罕曬香港豪宅「無敵海景」　想念家裡看到的藍天…價格驚人

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

越南法國麵包攤422人中毒　非第一次

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

獨／破碎機打千噸中橫巨石畫面曝

越南法國麵包食物中毒案　檢回應了

雇主聘用高齡勞工最高可領18萬補助

迎曙光　7日熱氣球點亮太麻里海灘

如何到世客博？　桃園「智慧交通」掌握人潮車況

高雄前鎮漁港81億元台南安平、將軍港3千萬

5顆熱氣球曙光中升空　8 /7 點亮太麻里海灘

南投仁愛鄉1855戶停電　今晚9成復電

深夜攜毒準備K歌為警盤檢起獲愷他命

蔡宛秦：籲綠營用消滅柯文哲的積極度滅蚊

「關山米乖乖」熱銷　農會再推「脆加」

更多熱門

相關新聞

台南市交通警察大隊新任大隊長交接布達

台南市交通警察大隊新任大隊長交接布達

台南市警察局交通警察大隊，7日上午舉行卸任代理、新任大隊長交接典禮，由台南市警局局長廖宗山主持，並對新任施大衣峯大隊長榮膺新職表達祝賀。

女兒過馬路遭撞殞命　台南余小妹父母赴消防局致謝

女兒過馬路遭撞殞命　台南余小妹父母赴消防局致謝

西南風影響強降雨　台南4處一度積淹水

西南風影響強降雨　台南4處一度積淹水

柯志恩向台南鄉親推薦姚正玉

柯志恩向台南鄉親推薦姚正玉

「百人銅鑼浴」活動

「百人銅鑼浴」活動

關鍵字：

台灣燈會召募志工黃偉哲台南

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面