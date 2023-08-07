2024台灣燈會召募3500名志工　黃偉哲邀請一起榮耀大台南

▲2024台灣燈會將在台南盛大舉辦，並自7日起啟動志工招募列車，預計全市將投入3500名志工協助燈會相關工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違16年，2024台灣燈會將於2024年2月3日至3月10日在台南盛大舉辦，市長黃偉哲率領市府各團隊全力籌備中，並自7日起啟動志工招募列車，預計全市將投入3500名志工協助燈會相關工作。

黃偉哲市長竭誠邀請懷抱服務熱忱的夥伴加入燈會志工行列，期許市民共同凝聚團結力量，作為燈會活動最強大的後援力量，除展現台南人的熱情，也讓世界看到台南的好，一起榮耀大台南。

黃偉哲市長表示，「2024台灣燈會在台南」適逢台南400年，燈會將以「台南400光年」為題，目前規劃設置高鐵及安平兩大主燈區，期待能融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等，透過台灣燈會的舉辦，讓全世界看見台南。

黃偉哲市長說此次燈會活動為國際型的大活動，是台南的盛事，其中志工角色更是不可或缺，各個展區皆需投入大量志工人力來服務民眾，除市民朋友踴躍報名之外，也期盼「樓上揪樓下」呼朋引伴一起加入燈會志工，展現志工大台南的精神。

社會局長盧禹璁指出，台南市目前已有超過10萬名的志工，志工們熱心投入奉獻的精神，是台南市最美的風景之一，許多工作與活動都需透過志工協助才能順利推展，亦是公私單位最強而有力的後盾。此次燈會預計招募3500名志工投入服務，社會局在今年初已陸續著手為2024年台灣燈會的志工招募進行相關規劃，透過各種辦訓、設攤宣導及聯繫會報等管道宣傳燈會志工招募訊息，市府誠摯地邀請市民朋友加入「逗陣來作夥榮耀大台南」的志工列車，為台南寫下精彩光榮樂章。

台南市2024台灣燈會志工招募期間自8月7日至10月31日止，相關訊息可逕上「2024台灣燈會志工招募平台」(網址：https://sab-2024.tainan.gov.tw)或洽台南市志願服務推廣中心06-2986649、台南市政府社會局人民團體科06-2991111分機5927、5926、5925)、台南市政府社會局網站洽詢。