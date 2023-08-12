清泉崗航空嘉年華爆10萬人湧　2hrs等嘸接駁車…軍事迷狂幹譙

▲台中清泉崗航空嘉年華今（12）日上午9時正式登場 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中清泉崗航空嘉年華今（12）日上午9時正式登場，戰機衝場的震撼畫面讓軍事迷大呼過癮。由於今日活動僅採接駁方式入場，不能自行開車，不少民眾在台中市政府官網留言，抱怨「排隊塞爆」、「等了2小時隊伍幾乎沒有前進」，希望增加接駁車加速順暢人流，對此，台中市政府回應，將儘速向主辦單位軍方反應改善；軍方則說，這次人潮確實超乎預期，目前已來到10萬人次入場，之後的活動將與中市府多做協調，改善交通方式。

台中市警局昨公告指出，這次活動不開放民眾自駕入場，須搭乘大眾運輸工具，到高鐵台中站4號出口、豐原火車站-社會住宅停車場、水湳中央公園-大鵬經貿路口公車站、台中港旅客服務中心停車場、神岡籃球溜冰兼廣場-示範公墓公車站等5處接駁站，接駁時間為上午7時至下午2時。

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警方也說，今日預估將有數萬人潮。或許是人潮真的太多，導致各接駁點有排隊「塞車」的情形，許多參加嘉年華活動的民眾，紛紛到台中市府臉書官網留言，「台中港旅客服務中心，8：10排隊，10：15上車…」、「高鐵站都塞爆了」、「請加派接駁車（中央公園），根本無法消化人潮」、「排到小朋友都沒力了」等語。

台中市政府表示，有關民眾反映清泉崗航空嘉年華活動接駁點數量與排隊人潮問題，將儘速向主辦單位軍方反應改善。

空軍427聯隊政戰主任陳治華指出，軍方因有7年未舉辦嘉年華活動，也許是太多人引頸期盼，沒想到參加人數遠超預期，已經破10萬人次，致使接駁民眾方面有不周的情況，這部分會做檢討。

陳治華表示，上次（2016年）活動共有20萬人次入場，今日原預估有15萬人，但目前人潮仍持續湧入會場，預計將會打破上次紀錄。

陳治華說，這次的活動是與台中市政府共同規劃、評估，決定以接駁、不開放自駕的方式讓民眾入場，以後辦活動會與市府多做協調，看是要提供更多接駁車，或是改採其他方式，不讓民眾敗興而歸。