被咬到「恐勃起數小時」　世界最毒蜘蛛現蹤！奧地利超市緊急停業

▲消防員正在尋找蜘蛛蹤跡。（圖／翻攝feuerwehr-krems.at）

記者吳美依／綜合報導

「巴西流浪蜘蛛」被認為世上最毒蜘蛛之一，本周疑似現蹤奧地利某連鎖超市，牠被目擊後迅速消失，業者為了安全考量，被迫停業至今。其神經毒素可能導致精神失控、呼吸困難，甚至致命，毒素成分「PnTx2-6」恐使男性陰莖勃起數小時，痛苦難耐。

本案8日發生在多瑙河畔克雷姆斯（Krems an der Donau）的佩妮超市。上午7點30分左右，店經理整理生鮮商品時，在香蕉堆裡發現一隻體長約4英寸（約10公分）、帶有黑紅花紋的蜘蛛，嚇得立刻通報消防局，但那隻八腳動物卻在轉眼間溜掉了。

▲疑似發現蜘蛛的超市緊急關閉。（圖／翻攝feuerwehr-krems.at）



消防局抵達超市後，展開30多分鐘的地毯式搜索，卻仍遍尋不著蜘蛛。無奈之下，他們決定先將剩餘香蕉密封起來，並且基於安全考量，要求店家即刻暫停營業。

佩妮超市母公司雷韋集團（Rewe Group）強調，保護消費者是最重要的職責，「專家目前正在調查牠是哪種蜘蛛，在此之前，該分店將保持關閉。」

Did you know? The venom of the wandering spider, a.k.a. the banana spider (Phoneutria nigriventer), contains a surprising secret.



It's been found to induce erections in males that last longer than 2 hours , earning its reputation as a natural Viagra. pic.twitter.com/Px2nyXlAJZ — Dr Kizza Blair (@Dreadful45) June 27, 2023

「巴西流浪蜘蛛」（Brazilian Wandering Spider）主要分布在中南美洲的巴西、烏拉圭、巴拉圭、阿根廷等地，由於經常被發現躲藏香蕉樹中，因此又被暱稱為香蕉蜘蛛。根據科學新聞網站Live Science，其神經毒素可能導致男性勃起數小時，引發高血壓及全身疼痛等症狀，嚴重案例甚至死亡。

事實上，這並非「巴西流浪蜘蛛」第一次進入歐洲。2017年5月，英國一位民眾從連鎖超商阿斯達（Asda）購買香蕉，卻在裡頭發現「數百隻」蜘蛛，不得不暫時撤離住家。