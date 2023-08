被咬到「恐勃起數小時」　世界最毒蜘蛛現蹤！奧地利超市緊急停業

▲消防員正在尋找蜘蛛蹤跡。(圖/翻攝feuerwehr-krems.at)

記者吳美依/綜合報導

「巴西流浪蜘蛛」被認為世上最毒蜘蛛之一,本周疑似現蹤奧地利某連鎖超市,牠被目擊後迅速消失,業者為了安全考量,被迫停業至今。其神經毒素可能導致精神失控、呼吸困難,甚至致命,毒素成分「PnTx2-6」恐使男性陰莖勃起數小時,痛苦難耐。

本案8日發生在多瑙河畔克雷姆斯(Krems an der Donau)的佩妮超市。上午7點30分左右,店經理整理生鮮商品時,在香蕉堆裡發現一隻體長約4英寸(約10公分)、帶有黑紅花紋的蜘蛛,嚇得立刻通報消防局,但那隻八腳動物卻在轉眼間溜掉了。

消防局抵達超市後,展開30多分鐘的地毯式搜索,卻仍遍尋不著蜘蛛。無奈之下,他們決定先將剩餘香蕉密封起來,並且基於安全考量,要求店家即刻暫停營業。

佩妮超市母公司雷韋集團(Rewe Group)強調,保護消費者是最重要的職責,「專家目前正在調查牠是哪種蜘蛛,在此之前,該分店將保持關閉。」

