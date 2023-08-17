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社會 社會焦點 保障人權

銀行高階狼主管聚餐竟性侵女下屬！還貼耳色喊「妳好濕喔」

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲銀行主管趁聚餐時，指侵女下屬得逞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

竟有這種色狼主管！某商業銀行主管張姓男子，2019年10月間在部門聚餐時，竟趁著女下屬小謙（化名）酒醉意識不清，先在餐廳廁所旁指侵小謙，還貼耳色喊「妳好濕喔」！之後又藉口送小謙回家，在計程車上揉胸猥褻。小佳撐住酒意，沒被帶進摩鐵，事後報警提告。一二審均將張男判刑3年10月，案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，張男、小謙在案發時均在某商業銀行總行工作，張男為高階主管。案發於2019年10月底，張男等人相約晚間在台北市忠孝東路5段上的餐廳聚餐，並拿出高粱酒、紅酒接續飲用。小謙不勝酒力，起身如廁，沒想到張男竟認為有機可乘，尾隨小謙。

小謙走出廁所後，張男將她強拉至廁所附近牆角強吻，進而將手指由小謙腹部腰際間伸入，小謙雖因飲酒而無氣力，但仍以雙手推張男胸口表達拒絕；沒想到張男竟不顧小謙拒絕，使力手指性侵得逞。張男還在小謙耳邊色喊「妳好濕喔」「你很濕，是不是很想要」！小謙雖然以雙手推張男並說「不要」，但張男並未罷手；還好一名同事剛好經過，拍了張男的肩膀說「哥，不要這樣。」張男才停手。

之後眾人散席離去，小謙本想跟同事搭計程車回板橋住處，張男立刻跳出，說自己住新莊有順路，強拉小謙上計程車。小謙在車上極力撐住，不敢睡著，期間還因酒醉嘔吐，張男假意按摩，實際上是雙手在小謙背部、腿部游移，甚至還跟司機說「前面休息、停下來」。小謙擔心被性侵，大聲叫說「不准停」，並重複自己的住址。快到小謙住處時，張男解開小謙內衣，揉胸猥褻得逞，小謙趕緊逃下車。事後報警提告，張男遭提起公訴。

一二審法院均認定張男友最，判刑3年10月，案經上訴，最高法院審理後，17日駁回上訴，全案定讞，張男將發監執行。

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