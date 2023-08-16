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拒當盤子！人妻約砲完事喊買金戒子　他一招丟包超商直接落跑　

▲▼ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子透過交友軟體認識一名女子，雙方在去百貨公司之後就轉向汽車旅館「開房間」，不過就在開房間之後，女子又要求男子要付款買金戒指，男子覺得自己被當了盤子，所以將女子丟包在超商，女子對此不爽提告性侵，法官審理過後判決男子無罪。

女子在法庭上跟法官陳述，雙方在交友軟體認識，然後就加了LINE，然後自己說要去百貨公司，男子表示可以載她去，結果沒想到結束之後，就轉向到汽車旅館喝酒，過程當中趁著我無力時，趁機性侵我，全程都有表達不願意、我很痛。

對此男子坦承有發生性行為，但沒有性侵，而且女子在百貨公司時「要求幫忙支付化妝品費用4680，而且在汽車旅館之後，她要我買金戒指給她」，因此自己不想被當盤子，假藉請她下車去買菸時，將她放在超商，自己開車走了。

對此，法官檢視監視器，不論在超商跟汽車旅館當中，都沒有發現女子神色有異，而且在超商時，「已經脫離控制」，可是對店員應對沒有特殊反應，還走出去找男子，甚至打電話給男子嗆聲「我以為我被放鴿子了」、「放鴿子我會生氣」、「我報警了」，基於以上理由，法官認為有違常理。

另外女子的精神鑑定報告，發現壓力是來自於被「丟包」，而非是遇到痛苦經驗陷入強烈驚嚇的恐懼情緒。據此，法官判決男子無罪。

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