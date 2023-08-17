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南高屏暴雨午後趨緩「換北部接雨彈」　入夜再迎降雨高峰！

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者宋良義攝）

▲今日北部將有午後雷陣雨。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今日低壓帶影響，南高屏一早就出現劇烈降雨，中央氣象局提醒，今日上午到下午兩點南部降雨情況持續，午後到晚上八點則是北部、山區要注意雷陣雨，入夜以後南部地區降雨又回逐漸增加，夜間到明晨南高屏會再迎來一波降雨高峰。

氣象局預報員謝佩芸表示，目前受西南風影響，海上水氣持續移入南部地區，高屏地區降雨特別劇烈，清晨到上午高雄鳳山累積雨量已接近短延時豪雨的標準，預計今日上午到下午兩點南高屏降雨都會較明顯。

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▲南高屏豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局已針對南高屏發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

今日午後到晚上八點在北部、西半部、各地山區則要注意雷陣雨，南部降雨午後則會稍微緩和。午後雷雨在入夜後減少，南部降雨則再度增加，且今日夜間到明晨南高屏會再迎來一波降雨高峰。

▲今日降雨預測。（圖／氣象局）

▲今日降雨預測。（圖／氣象局）

明日天氣與今日類似，依然是南部要注意劇烈降雨，北部、山區有午後雷雨。周六水氣略減，降雨會緩和下來，尤其南部雨勢會沒有今明兩日劇烈，但西半部午後仍有局部大雨。周日到下周三水氣較少，天氣回穩，午後西半部、山區可能有雷陣雨，南部清晨有短暫降雨。

另八月下旬到九月中旬在菲律賓東方海面到南海都是低壓帶環境，因此會有熱帶系統發展機會，不排除颱風生成的可能性。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

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