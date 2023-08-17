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線狀低壓雷雨炸台南、高雄！3區淹水警戒　6縣市大雨特報

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

▲台南、高雄受到線狀對流影響有大雷雨發生。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到低壓帶影響，全台降雨機率高。今晨受到線狀對流影響，氣象局針對台南、高雄發佈大雷雨即時訊息，水利署同時緊急針對高雄市林園、台南市將軍區、學甲區發佈淹水警訊。雲林以南發佈大雨特報，低窪地區要慎防淹水。

▲▼南高大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

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▲台南、高雄大雷雨即時訊息。

今天受到低壓帶影響，各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區昨天入夜後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨，外出需攜帶雨具備用。氣象局針對雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東發佈大雨特報。

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

▲「臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至06時45分止。

氣象局預報員廖經翔指出，受到線狀對流影響，今晨南部地區雨勢明顯，台南、高雄有大雷雨發生，北部地區預計會在中午前後降雨機率高。這波雨是將在週六趨緩。氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，下週日至週二(20至22日)「西南季風」停歇，水氣減少，天氣晴熱。

▼「高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至06時30分止。

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

另外，水利署今晨緊急針對台南學甲、高雄新興發布淹水警報；其中，台南市將軍區淹水二級警戒(學甲站1小時雨量46毫米) 、高雄市前鎮區淹水二級警戒(新興站1小時雨量40.5毫米)，如持續降雨可能3小時內開始積淹水，提醒出門上班工作的民眾注意安全。

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