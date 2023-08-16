柯文哲批有「綠能蟑螂」　鄭文燦：能源公司只要合法都會支持

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2024大選接近，國民黨近來猛打立委賴品妤的父親賴勁麟，擔任十多家綠能公司負責人，質疑民進黨大吃綠能、圖利特定業者，民眾黨主席柯文哲更批評有「綠能蟑螂」。對此，行政院副院長鄭文燦16日說，大家不要把綠能污名化，用這樣的態度來討論綠能是不好的，「任何一個能源公司，不管股東組成是什麼樣的背景，只要它是合法的，我們都會給予支持」。

鄭文燦說，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化更是台灣接軌國際、減少碳排必要的方式。綠能發展的過程，產業規範也有清楚法律規定，任何人、任何公司只要踩了紅線，就必須接受法律制裁，「但是請大家不要把綠能污名化，用這樣的態度來討論綠能是不好的」，綠能仍然是能源組合裡面非常重要的部分。

鄭文燦強調，任何一個能源公司，不管股東組成是什麼樣的背景，只要它是合法的，政府都會給予支持，只要是涉有不法的行為，一樣都會接受制裁。

至於外界質疑新竹市長高虹安貪汙案爆發時機點巧合，疑似刻意轉移雲豹能源金流案焦點？鄭文燦說，高虹安市長的個案是司法事件，都給予尊重，司法的進度、結果，沒辦法事先預知，「我想這樣的政治語言連結是非常不好的」。