勿當車手淪為詐騙集團犯罪工具　恐害一生後悔莫及

▲詐騙集團為尋找替他們犯罪的車手，通常都會故意以高薪、輕鬆、免經驗就能賺大錢來利誘，提醒民眾千萬別被話術所騙，淪為犯罪工具。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

使用網路已經是許多民眾的日常，詐騙集團也看準這一點，利用網路來釋放出高回饋報酬利誘，要尋找替他們犯罪的車手。民眾吳先生提到，「詐騙集團都是以高薪、輕鬆、免經驗，不然就是幫人家領個錢或領個包裹，這些低門檻的話術來吸引小孩子上鉤，真的是很可惡！我們當家長的一定要特別注意，避免讓小孩子落入當車手的陷阱裡。」

▲勿輕信詐騙集團去當車手落入陷阱中，恐害一生後悔莫及。（圖／翻攝自行政院政策影音站）

通常這類徵人資訊都會經過包裝，如果覺得徵才內容說得曖昧模糊，或根本說不清楚工作內容與公司名稱，這時就可要當心。民眾楊先生說，「我有聽我朋友講過，他之前去應徵工作的時候，對方跟他說工作内容很輕鬆，而且很快就可以跟他一樣開跑車和用名牌，心裡就覺得實在太怪了；加上曾經看過相關宣導影片，所以他就撥打了165反詐騙專線詢問，才發現原來這是詐騙集團徵車手的職缺廣告。」

▲若遇到可疑狀況可撥打165反詐騙專線來查證。（圖／記者謝婷婷攝）

看準對方想要找工作的迫切心態，或希望賺取快錢來下手，如果遇到可疑狀況千萬別上當，以免落入陷阱成為詐騙集團的犯罪工具。