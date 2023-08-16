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新豐火車站旁地下道嚴重淹水「急拉封鎖線」　新竹縣府搶通中

▲▼新豐火車站大同地下道 。（圖／新竹縣府提供）

▲新豐火車站附近的大同地下道發生淹水。（圖／新竹縣政府提供）
記者陳凱力／新竹報導

受到低壓帶影響，中央氣象局今(16)日上午針對全台17縣市發布豪大雨特報。新竹縣今（16日）接近中午時開始受到大雨影響，位於新豐火車站附近的大同地下道也嚴重積水，現場緊急拉起封鎖線避免人車進入，縣府人員正在搶通中。

新竹縣府表示，下午2時許經縣府消防局第一大隊山崎分隊回報，新豐鄉新豐火車站附近大同地下道積水至約腳踝處高度，安全考量，由轄區派出所拉封鎖線暫時封閉，禁止人車進出。

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