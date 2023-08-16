獨派認賴清德當選台獨才有空間　國民黨：那敢不敢啟動修憲？

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

近日賴清德副總統接受外媒訪問時強調「沒有台獨路徑」，但多位獨派領袖仍公開表態認為「賴清德當選才能給台獨空間」，甚至希望他在第一個任期就可以「擺脫原來的一中憲法」、「啟動修憲」。國民黨副發言人呂謦煒今（16）日質疑，這不就跟賴清德2019年高呼制憲「時機已到」的主張不謀而合？難道賴清德對外媒說一套，心裡想的是另一套，仍然「包藏獨心」，在做他的台獨大夢？若當選，是否順應獨派意見啟動修憲？

呂謦煒質疑，賴清德在2019年時宣稱現在的《中華民國憲法》「並非為台灣量身訂做」、「影響台灣團結和進步」，認為制憲「時機已到」，這就是獨派認為賴清德當選才能給台獨空間的最大底氣。何況，賴清德從來不敢講「反對台獨」，也不敢廢除民進黨內的「台獨黨綱」，可見賴清德對台獨仍然有幻想！

呂謦煒指出，民進黨政府過去高喊十年不漲電價，結果任內三度漲價，各種選前支票跳票歷史斑斑可考，賴清德雖然對外媒說不會更改國號、沒有所謂的獨立路徑，但是賴清德早於國民大會時期，就曾高舉「台灣獨立萬歲」表達意見，更多次公開闡揚他是一位「務實的台獨工作者」。現在賴清德只敢對外媒講他不會改國號、沒有獨立路徑，也不敢對台灣人明確表態，像這種訪談內容又有多少可信度？

呂謦煒強調，無論賴清德現在擔任副總統，又或者之後想競選的總統職務，就職時都必須宣誓「余必遵守憲法」，難道對賴清德來說《中華民國憲法》是選擇性遵守的嗎？如果《中華民國憲法》不能得到尊重，那我們還是一個民主法治的國家嗎？如果賴清德現在做為民進黨主席也不敢廢「台獨黨綱」，現在做為副總統不敢表態依據《中華民國憲法》反對台獨，又如何讓外界信服他真的沒有「台獨路徑」？若將台灣拖入更嚴重的戰爭風險，不僅台灣人不安心，國際友人也都不放心，賴清德的外交表現只會是扣分、不及格，賴清德更應該公開回應台灣民眾與國際社會的疑問，當選後是否順應獨派意見啟動修憲？是否會消滅中華民國？