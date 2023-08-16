　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨派認賴清德當選台獨才有空間　國民黨：那敢不敢啟動修憲？

▲▼副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，15日出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

近日賴清德副總統接受外媒訪問時強調「沒有台獨路徑」，但多位獨派領袖仍公開表態認為「賴清德當選才能給台獨空間」，甚至希望他在第一個任期就可以「擺脫原來的一中憲法」、「啟動修憲」。國民黨副發言人呂謦煒今（16）日質疑，這不就跟賴清德2019年高呼制憲「時機已到」的主張不謀而合？難道賴清德對外媒說一套，心裡想的是另一套，仍然「包藏獨心」，在做他的台獨大夢？若當選，是否順應獨派意見啟動修憲？

呂謦煒質疑，賴清德在2019年時宣稱現在的《中華民國憲法》「並非為台灣量身訂做」、「影響台灣團結和進步」，認為制憲「時機已到」，這就是獨派認為賴清德當選才能給台獨空間的最大底氣。何況，賴清德從來不敢講「反對台獨」，也不敢廢除民進黨內的「台獨黨綱」，可見賴清德對台獨仍然有幻想！

呂謦煒指出，民進黨政府過去高喊十年不漲電價，結果任內三度漲價，各種選前支票跳票歷史斑斑可考，賴清德雖然對外媒說不會更改國號、沒有所謂的獨立路徑，但是賴清德早於國民大會時期，就曾高舉「台灣獨立萬歲」表達意見，更多次公開闡揚他是一位「務實的台獨工作者」。現在賴清德只敢對外媒講他不會改國號、沒有獨立路徑，也不敢對台灣人明確表態，像這種訪談內容又有多少可信度？

呂謦煒強調，無論賴清德現在擔任副總統，又或者之後想競選的總統職務，就職時都必須宣誓「余必遵守憲法」，難道對賴清德來說《中華民國憲法》是選擇性遵守的嗎？如果《中華民國憲法》不能得到尊重，那我們還是一個民主法治的國家嗎？如果賴清德現在做為民進黨主席也不敢廢「台獨黨綱」，現在做為副總統不敢表態依據《中華民國憲法》反對台獨，又如何讓外界信服他真的沒有「台獨路徑」？若將台灣拖入更嚴重的戰爭風險，不僅台灣人不安心，國際友人也都不放心，賴清德的外交表現只會是扣分、不及格，賴清德更應該公開回應台灣民眾與國際社會的疑問，當選後是否順應獨派意見啟動修憲？是否會消滅中華民國？

ET快訊
快訊／首位藝人力挺陳建州！
百元鈔正面是國父「背面建築物在哪？」　正解曝光
尼斯湖水怪真實存在？　將展開「50年最大規模」搜索
快訊／台南最淫貪官爽抱妹子上床！　判決出爐
快訊／3縣市大雨下不停　大雷雨再轟一小時
陳建州淋雨鞠躬還比讚！「B1有賣傘」她酸爆：戲有點太多了
蘿莉塔和老公分居！　爆爭執：我就很害怕
山道猴子真人版　阮經天答應演了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

下軍令！民進黨徵召潘孟安人馬戰蘇家　高層：支持者不會分裂

潘一全嗆無情關公、當選吃素　考紀會關切後改口「支持侯友宜」

黃國昌嘆716遊行連參與民眾都被攻擊　痛批「惡劣妖風必須被遏止」

賴清德喊「沒有台獨路徑」　賴士葆：拉攏中間選民！延續蔡英文路線

關切郭台銘因素　民進黨高層：時間給郭的壓力越來越大

陳建仁稱打詐初具成效　陳琬惠轟無恥：今年詐騙案數不減反增

「貪污1台洗衣機抵殺3個人？」　游淑慧轟：這就是台灣的司法正義

快訊／被指與槍擊案有關　余天勸館長腦袋好一點「為選舉也不用這樣」

狂拍短影音讓侯友宜「做自己」！　切豬肉、摘「秋香」樣樣來

郭台銘搭檔李佳芬是「一日新聞」　徐巧芯曝真正意義

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

下軍令！民進黨徵召潘孟安人馬戰蘇家　高層：支持者不會分裂

潘一全嗆無情關公、當選吃素　考紀會關切後改口「支持侯友宜」

黃國昌嘆716遊行連參與民眾都被攻擊　痛批「惡劣妖風必須被遏止」

賴清德喊「沒有台獨路徑」　賴士葆：拉攏中間選民！延續蔡英文路線

關切郭台銘因素　民進黨高層：時間給郭的壓力越來越大

陳建仁稱打詐初具成效　陳琬惠轟無恥：今年詐騙案數不減反增

「貪污1台洗衣機抵殺3個人？」　游淑慧轟：這就是台灣的司法正義

快訊／被指與槍擊案有關　余天勸館長腦袋好一點「為選舉也不用這樣」

狂拍短影音讓侯友宜「做自己」！　切豬肉、摘「秋香」樣樣來

郭台銘搭檔李佳芬是「一日新聞」　徐巧芯曝真正意義

阮經天車禍後首現身！　低調現身韓湘琴畫展笑吐：被朋友載來的

馬來西亞峇迪航空今日開台北-沖繩航線　單程含稅3899元起

勞動部「僱用獎助措施」　最多可領18萬元

22歲女大生「遭暗黑交易」50萬賣掉！人肉轉運到緬甸…至今失蹤

台南志工替多重障院生義剪　愛心充滿正能量

林立終結安打荒！達成700安里程碑：持續做對的事情

國三90.7k恐怖車禍！拖車司機遭攔腰撞飛　「對折」倒地送醫搶救

下軍令！民進黨徵召潘孟安人馬戰蘇家　高層：支持者不會分裂

月入相加不到10萬！哥嫂「懷第3胎」高薪弟白眼　眾人逆風嗆爆

鬼門開「台南12大詭地方」曝光　在地人見1聖地：真的可怕

輪船漏油！海龜滿身汙漬　暖心泰國人幫清理、擦殼

政治熱門新聞

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

新竹棒球場「美專家報告」出爐　高虹安：不太妙

館長造謠「民進黨開的槍」　民進黨喊告

館長控綠開槍　余天：為何亂點名？

館長點名控「民進黨開的槍」　陳明文喊冤

同框蕭美琴「賴蕭配」近了？　賴清德最新說法

傳郭台銘副手鎖定李佳芬　綠黨團：民進黨獻上無限祝福

2024賴蕭配成形？綠委：她不願說出口

介文汲：侯、賴交叉點馬上要出現

郭台銘找李佳芬任副手衝擊2024？　韓國瑜辦公室：子虛烏有

不當「美國人阿公」大兒子要回台？　賴清德：這是他自己的決定

鄭文燦貼3點聲明　決定提告黃國昌　

台協抗議賴清德過境美　陸委會：台辦代筆粗糙聲明

多圖／賴清德跟西班牙國王、巴西等5國元首寒暄

更多熱門

相關新聞

國民黨團批「前瞻長照執行率僅21%」　衛福部秀數據

國民黨團批「前瞻長照執行率僅21%」　衛福部秀數據

國民黨立法院黨團今（16）早舉行記者會，點名政府「前瞻長照預算失能，六年執行率僅21%」。對此，衛福部長照司回應，有許多資料的引用都是「較舊的資料」。長照司除了提供最新數據外，也強調，整體結案後的開辦率、執行率都已經達到8成，「絕非像有些記者會所說很低的執行率。」

力挺高虹安負面聲量衝高？　郭台銘老神在在：人在做天在看

力挺高虹安負面聲量衝高？　郭台銘老神在在：人在做天在看

郭台銘找李佳芬任副手衝擊2024？　韓國瑜辦公室：子虛烏有

郭台銘找李佳芬任副手衝擊2024？　韓國瑜辦公室：子虛烏有

昨怨「國民黨不合作」　郭台銘今低調回：經濟才是大家最關心

昨怨「國民黨不合作」　郭台銘今低調回：經濟才是大家最關心

參加「820還路於民」遊行？　侯友宜：等行程確定再告訴大家

參加「820還路於民」遊行？　侯友宜：等行程確定再告訴大家

關鍵字：

國民黨朱立倫賴清德侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

今起全台連下4天　雨最大時間曝

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

快訊／36歲漫畫家佐野菜見癌逝！

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

00878慘貼息！　股息占比「恐配本金」

王陽明開箱900萬BMW

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面