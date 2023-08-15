今晚鬼門開！前婆婆「只要男孫」　美魔女連連墮胎超渡9嬰靈

▲鹿港地藏王廟今年中元普渡報名超過萬人。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今晚子時鬼門開，彰化鹿港地藏王廟香火鼎盛，逢農曆7月普渡，今年已超過萬人參加超渡法會，其中有名年約40歲的美魔女，報名要超渡9名嬰靈，廟方一問才得知，前婆婆「只要男孫」，一得知懷孕，馬上要她做羊膜穿刺，知道是女嬰便要她拿掉，直到懷孕第8次才如願懷上男胎，兩段婚姻共要超渡9個嬰靈。

▲鹿港地藏王廟總幹事林慧娟。

鹿港北有天后宮，南據有鹿港地藏王廟，一司天、一司地，是當地民眾信仰的中心，鹿港地藏王廟創建於清康熙2年（西元1663年），歷史悠久，是彰化縣定古蹟，每年農曆7月13日至15日3天法會，10多年來在福鹿溪放水燈、祭水靈、做超度法會功德，每年都有超過萬人參與，盛況空前。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，跟往年相同有設立毛小孩遊戲區和折翼天使嬰靈戲水區，今年較特別的是首度有警政機關訂製超度法船，有瞭望台及船砲。報名超度嬰靈的民眾中，除了美魔女要超度9嬰靈外，還有有一名子要超度10名嬰靈、一問之下得知該名女子不適合服用避孕藥，也不適合裝避孕器，最後懷了一對雙胞胎後去才結紮。

林慧娟說，超度嬰靈的民眾中，有人要超度10名嬰靈，也有要民眾做試管嬰兒多次失敗、向菩薩擲筊要超度多少個，當女子一直擲筊到5個胚胎才得到允杯時，難過得當場哭泣落淚，讓她也感到心生不捨。

林慧娟指出，今年報名超度法會的人數比往年多，現在已超過1萬人，最多人報名的是超度冤親債主，不只嬰靈、還特地設置「新冠病毒亡魂」大牌蓮位及超度烏俄戰爭中罹難民眾及在戰火中往生的軍人，祈求這些因戰爭枉死的生靈能獲得超度，並祈求世界和平、國泰民安、風調雨順。