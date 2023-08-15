　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰秒軟：好噁心

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲女友自爆，爸爸會幫她除下體毛。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這種女友我該分手嗎？」一名男大生傻眼直呼，最近激戰要進入重頭戲時，發現女友黑森林突然被除光，結果真相傻眼了，因為除毛的人竟是女友的爸爸。女友不以為意解釋，爸爸從她高中開始就會幫她親自除毛，一番話讓原PO難以接受，「一聽完直接軟掉，不知回什麼是好！」

一名男大生在Dcard表示，目前與女友同居中，小倆口偶爾在床上纏綿也相當正常，而某次前戲完，準備開始連結時，原PO發現女友的私密處變得很乾淨。當下，原PO猜測是自行除毛，女友則搖頭說不是，殊不知答案讓人刷新三觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女友表示，是爸爸親自動手除毛的，「從我上高中開始就幫我除毛，直到現在也會，我剛剛就是去找我爸幫我除下體毛。」此番話讓原PO目瞪口呆，「一聽完直接軟掉，不知回什麼是好，就趕快結束掉這一發，繼續裝鎮定！」

事後，原PO仍越想越不對勁，「覺得這樣蠻噁的」，一度質疑女友爸是否有戀女僻好。對此，原PO認真求問，「這種女友我該分手嗎？但分手的話，房租還是要繳，請問怎麼辦？」

底下網友卻歪樓回應，「是爸爸還是Sugar Daddy？」「她爸搞不好是醫美診所老闆，傻傻的」、「我爸爸也是從我出生開始就幫我除毛，直到現在也會....理頭髮啦」、「莫非她老爸是專業除毛師」、「爹有很多種，是吧」；也有人質疑是幻想文「下去，創作文」。

ET快訊
又要下雨了！降雨最猛時段出爐
快訊／秀泰影城開槓台鋁！發律師函提3聲明
快訊／國道3號「7車撞一團」！
「大象村長」出殯　大雨中千人落淚送行
奪金國手「心血管病變」猝逝！醫曝7前兆：很多人無症狀
師雙腿夾頭「多次重摔」！2歲童頭瘀血滿身傷痕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

猴痘+14！病例數回升因素曝　中國、泰國旅遊疫情建議即起列「注意」

懶人包／農曆七月「禁忌、習俗」一次看　拜1物會衰整年

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌：別在家看鬼片

女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰秒軟：好噁心

卡努重創南投！國軍9天派3500人次助重建家園　清運土石1910噸

王正坤受德國藥廠邀開課　安全注射膠原蛋白增生劑改善臉部皺紋

鬼月、七夕限定版！　最新LINE「16款免費貼圖」快下載

明天又要下雨了！中南部有「強降雨訊號」　暴雨最猛時段出爐

飛東京來回5283元！虎航掛牌今起推促銷　限時2天開搶

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

猴痘+14！病例數回升因素曝　中國、泰國旅遊疫情建議即起列「注意」

懶人包／農曆七月「禁忌、習俗」一次看　拜1物會衰整年

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌：別在家看鬼片

女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰秒軟：好噁心

卡努重創南投！國軍9天派3500人次助重建家園　清運土石1910噸

王正坤受德國藥廠邀開課　安全注射膠原蛋白增生劑改善臉部皺紋

鬼月、七夕限定版！　最新LINE「16款免費貼圖」快下載

明天又要下雨了！中南部有「強降雨訊號」　暴雨最猛時段出爐

飛東京來回5283元！虎航掛牌今起推促銷　限時2天開搶

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主　3年增123萬人

不只要煮爛！林柏宏再發明「火鍋新吃法」　拍桌霸氣喊：芋頭不能輸

蜂蜜品質評鑑荔枝蜜特等獎三連霸　中寮蜂國蜂蜜莊園門市開幕

緬甸玉石礦場坍方　至少36人「被捲入湖中」找不到屍體

全壘打黃金交叉？劉基鴻、吉力吉撈：我們會一起變好

實現小朋友「我要吃爭鮮」願望　1小時壽司吃到飽公司全買單

瓊斯盃險爆衝突大亂鬥　卡達、菲律賓主帥賽後這樣說

台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

開車遭攔查是贓車　桃園男喊冤：我花錢買的...想節稅下場慘

金融科技發展路徑圖2.0上路！　年底發布AI指引、問責機制

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

極兇「黑兔年鬼月」要來了！眾神明齊示警

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

分發入學放榜！29校缺額6464人「文化大學1342人最多」

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看：太過真實

更多熱門

相關新聞

男友拒付房租「為了你才搬出來」　她心碎

男友拒付房租「為了你才搬出來」　她心碎

「這個人真的是真心愛我的嗎？」一名女網友發文表示，她和男友交往2年，但對方從沒幫忙付過房租和水電費，說自己是為了她才搬出來，且也常常買吃的、喝的。她雖有嘗試與男友溝通，但對方卻直接說要搬回家住，讓她聽了相當無奈，「想放生可是又捨不得這2年多回憶！」

即／新北男怒砍女友　他奪刀救命也被刺傷

即／新北男怒砍女友　他奪刀救命也被刺傷

29K交不到女友！網見「2個條件猛了」：躺平就好

29K交不到女友！網見「2個條件猛了」：躺平就好

擠捷運「屁股被GG頂到」！妹子嘆：真的會瘋掉

擠捷運「屁股被GG頂到」！妹子嘆：真的會瘋掉

父親節大餐噴1萬9！「準岳父吃完變臉」女友想分手

父親節大餐噴1萬9！「準岳父吃完變臉」女友想分手

關鍵字：

女友同居除毛黑森林私密處下體

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

東澳隧道5車連撞釀3傷　延至下午3時搶通

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

今天鬼門開「4生肖連旺30天」：大發正財！

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面