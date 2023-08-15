女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰秒軟：好噁心

▲女友自爆，爸爸會幫她除下體毛。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這種女友我該分手嗎？」一名男大生傻眼直呼，最近激戰要進入重頭戲時，發現女友黑森林突然被除光，結果真相傻眼了，因為除毛的人竟是女友的爸爸。女友不以為意解釋，爸爸從她高中開始就會幫她親自除毛，一番話讓原PO難以接受，「一聽完直接軟掉，不知回什麼是好！」

一名男大生在Dcard表示，目前與女友同居中，小倆口偶爾在床上纏綿也相當正常，而某次前戲完，準備開始連結時，原PO發現女友的私密處變得很乾淨。當下，原PO猜測是自行除毛，女友則搖頭說不是，殊不知答案讓人刷新三觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女友表示，是爸爸親自動手除毛的，「從我上高中開始就幫我除毛，直到現在也會，我剛剛就是去找我爸幫我除下體毛。」此番話讓原PO目瞪口呆，「一聽完直接軟掉，不知回什麼是好，就趕快結束掉這一發，繼續裝鎮定！」

事後，原PO仍越想越不對勁，「覺得這樣蠻噁的」，一度質疑女友爸是否有戀女僻好。對此，原PO認真求問，「這種女友我該分手嗎？但分手的話，房租還是要繳，請問怎麼辦？」

底下網友卻歪樓回應，「是爸爸還是Sugar Daddy？」「她爸搞不好是醫美診所老闆，傻傻的」、「我爸爸也是從我出生開始就幫我除毛，直到現在也會....理頭髮啦」、「莫非她老爸是專業除毛師」、「爹有很多種，是吧」；也有人質疑是幻想文「下去，創作文」。