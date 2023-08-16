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殺警犯變100分好人外役監爽服刑　易寶宏審查疑造假

▲▼夜店殺警案被告易寶宏報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲易寶宏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，竟可進入外役監爽快服刑，引發社會不滿。之後易寶宏遭查出重大違規，被解送一般監獄，假釋也被駁回。但媒體報導，當時易寶宏的外役監審查疑似造假，評分表中竟未勾選毒品前科，讓他拿到滿分100分，保送外役監。目前廉政署已經立案，清查是否不法。

易寶宏犯下2014年的夜店殺警案，遭判刑9年定讞，並於2019年6月入監服刑。他在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。不過有基層員警上月中在臉書上爆出這個消息，更悲喊「我那學長白死了！」，消息出爐後，引發社會大眾不滿。

不過易寶宏被查出外役監服刑期間返家探視，竟以臉書標記特種行業並宣傳，還違規與友人在外飲酒聚會，甚至拍照上傳臉書。因此矯正署認為他不適合於外役監服刑，取消外役監服刑資格，並解送一般監獄執行。此外，易寶宏原本年底可以獲得假釋，但經此風波後，他的假釋聲請也遭駁回。不過這起事件後，也促進《外役監條例》修正案，排除重大刑案犯罪者可進入外役監。

而媒體報導，易寶宏在外役監審查時，台北監獄承辦人員在外役監審查評分表中「再犯風險」欄竟未勾選毒品前科，讓易寶宏拿到滿分100分。媒體懷疑承辦人員有貪瀆的問題，更懷疑有高層涉入本案。

對於媒體報導，矯正署16日發表澄清指出，是臺北監獄2名承辦人員於填寫審查基準表時，於「曾有施用、持有、轉讓、製造、運輸或販賣毒品紀錄」之項目勾選錯誤。矯正署也追究責任，行政責任部分自7月底就已經開考績會議懲處2名失職人員，目前仍在核議當中。至於相關人的刑事責任部分，廉政署肅貪組也已經分「廉立案」調查。

此外，台東地檢署也介入偵辦本案，並於7月間傳訊臺東戒治所所長、職員及多名受刑人，檢方最後諭知臺東戒治所所長及戒護科長10萬元交保候傳。法務部長蔡清祥隨後指示矯正署調查，矯正署政風人員7月底會同轄區實地進行行政調查，並於上週三將臺東戒治所所長調離現職，靜候調查。

▼矯正署副署長楊方彥，說明易寶宏案件。（圖／矯正署提供）

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