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正妹發文求「燈光昏暗飯店」怕男友發現最大秘密　解答笑瘋千人

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲女網友發文徵求「燈光昏暗飯店」，就怕素顏被男友看到...（示意圖／123RF）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友在旅遊社團發文求救，詢問北部是否有「燈光比較昏黃的飯店」，因為她怕素顏被男友看到。貼文一出，意外引發討論，不僅有網友歪樓笑說「是不是怕被阿宏丟包」，還釣出飯店業者現身留言「我們經常被投訴燈光太暗」，歡迎原PO帶男友來投宿。

原PO在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文表示，「請問有推薦北部燈光比較昏黃的飯店嗎？素顏怕男友看到，預算4000內幫男友慶生，附近有開車半小時內的風景景點佳，謝謝。」

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網友們看完幾乎一致推薦北市大同區某酒店，「君Ｏ酒店...從大廳暗到房間」、「君Ｏ一定不會讓你失望」、「君Ｏ真的有夠暗，都看不到在吃什麼」、「君Ｏ連吃早餐都可以素顏，只有烤鴨身上是亮的」、「君Ｏ，可以從check in素顏到退房！不誇張，我第二次入住還自備了露營燈」。

還有不少人笑說「害我都想去君Ｏ看看了」、「君Ｏ是不是要暴紅了」、「突然想訂君Ｏ，好像很浪漫」、「到目前為止，君Ｏ第一名」、「這樓是不是君Ｏ的業配？」、「看完一百多樓留言後，害我想去君Ｏ看看到底是有多暗」。

其他網友則聯想到近期的丟包事件，「是不是怕男生跟阿宏一樣會丟包？」、「自己開車才不會被放鴿子」、「先問男友是不是叫阿宏，不然你有可能會被丟包」、「你怕他以為飯店鬧鬼了嗎？」、「你是不是男扮女裝，多一根是藏不住的喔！」

不過，也有人獻策，試圖幫原PO解決問題，「和男友說玩中元節主題」、「先讓他看你素顏，4000塊省起來」、「老司機會推薦去夢幻湖，晚上夠暗，有公廁和夜景」、「無光晚餐，暗到你完全看不到」、「無法接受妳素顏的話，讓他生日變忌日」、「其實找亮一點的飯店，才能知道男友對妳是不是真愛」。

對此，礁溪一間酒店業者自告奮勇留言「我們經常被投訴燈光太暗」，歡迎原PO前來投宿，掀起網友熱議。

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