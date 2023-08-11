男友空窗十年！愛愛「1動作」卻超熟練　妹子驚呆了

▲男友「單手解內衣扣」引起女友驚問：這是每個男人必備技能？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

近日，有一名女網友透露，和男友已經交往超過一年，對方聲稱「空窗10年」，不過在第一次發生親密關係的過程中，男友出奇制勝的展現出「單手解內衣扣」技能，讓她忍不住想問「這是每個男人必備的技能嗎？」

一名女網友今（11）日在臉書社團「匿名2公社」發文分享了她與男友的床事經歷，她透露，兩人已經交往超過一年，而在他們首次親密接觸時，男友展現了極為熟練的「單手解內衣扣」技能。然而，更令她驚訝的是，男友曾透露自己在之前的近10年間都處於「空窗期」，並未有任何長期感情關係。面對這一意外發現，女網友好奇問道「單手解內衣扣是每個男人必備的技能嗎？各位怎麼看？」

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貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，有人認為，這樣的技能並非每位男性都具備，而是個人經驗和技能的體現。不過也有不少網友笑稱秒懂，「男人的嘴聽聽就好，認真就輸了」、「10年前練習的，想那麼多，他又沒說只跟妳，妳又不是他的第一次」、「單身是指沒有女友，但不代表沒有炮友」、「空窗十年，走的是門路，男子漢都是開大門走大路的」、「感情空窗10年，不見得肉體就有空窗期啊」。

其中，也有不少網友留言表示，「這是身為男人的基本技能吧」、「搞不好男朋友練習很久了，終於交到女朋友可以單手解了」、「你男友之前是在夜市賣奶罩吧」、「身體記憶啦，只要成功過一次就記得了」、「我認識我老公的時候他空窗兩年，現在都在一起三年多了，他每次都一樣要兩手慢慢解」。