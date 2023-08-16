亞昕「林口王」內線交易　董座等3人認罪擬制性獲利48萬

▲亞昕國際董事長姚連地坦承違反規定觸犯內線交易罪遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

亞昕國際開發公司董事長姚連地，涉嫌在2020年間發布即將出售台北市精華區土地的重大訊息前，利用親友及員工林孟慧名義提前買賣股票，「擬制性獲利」46萬多元，財會副理陳秀妙也小賺2400元，台北地檢署16日依違反《證交法》內線交易罪嫌起訴姚等3人，但請法院考量3人已認罪，承諾繳回不法所得，給予緩刑機會。

亞昕(5213)以住宅及大樓開發租售為主要業務，帶動新北市林口區的營建業，而有「林口王」之稱，目前亞昕事業群涵蓋佳穎精密企業、亞昕福朋喜來登酒店、國原營造、昕境廣場，事業版圖已觸及大陸、香港與馬來西亞。

起訴指出，台北市政府在2020年10月間通過大安區19筆土地的都更案，亞昕國際姚連地在11月17日與佳穎經密洽談250坪的相關土地買賣，決定售地並商議後續共同完成興建的合作模式，之後在25日發布重訊，預計處分利益達5億2000萬元。

但姚連地卻在發布重訊前，就利用姪子、黃姓友人名義買進780張亞昕股票，擬制性獲利共46萬2810元；另外亞昕出納林孟慧也幫姚買了80張，擬制性獲利1萬7600元；亞昕財會副理陳秀妙則是自行買了4張，賣出獲利2400元，總計犯罪所得48萬餘元。

檢調在4月間發動搜索約談後，姚連地獲得100萬元交保，他當場向媒體表示，「在2020年因為亞昕跟佳穎精密有關係人的交易，處分了敦化南路一筆土地交易，不曉得(重訊)那幾天不能購買股票，我跟人家買了幾百張的股票，誤觸了法網，經查獲利46萬多，自然要繳回，買了股票都是做長投(長期投資)啦。」