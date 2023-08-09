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「抗癌戰將」夫婦涉高端內線賺15萬　她出庭提一要求有洋蔥

▲▼ 施庭芳、劉滄梧 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「抗癌戰將」劉滄梧及妻施庭芳涉高端洩密、內線交易遭起訴，今（9日）赴士林地院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧，2017年7月參與高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，返家將訊息意外洩給任職台大影像醫學部主任妻子施庭芳，施妻為謹慎還詢問命理師再買進20張高端股票，不法獲利15萬1000元，雙雙被起訴。今（9日）法院開庭，2人仍做認罪答辯，但施妻當庭向法官聲請求還一物品，理由藏滿洋蔥。

法院今行審理庭，66歲劉、64歲施夫妻仍做認罪答辯，對證據能力不爭執。施女懺悔向法官說，「從案子開始，人生幾乎崩潰」，過去努力工作上做好事，但這事處罰人格，名聲一夕消滅殆盡，強調真的沒有犯罪意圖，才會用自己名義買賣股票，更說這幾個月以來相當自責、懊悔，幾乎無法入眠，也強調自己是認真工作的人，在醫界有不錯名聲，但如今只有搜尋自己名字，不再出現好的成就而都是與內線交易有關新聞，最後感嘆說「這可能到我死都不會消失」，同時也向合議庭表明，自己手上仍有研究工作在進行，對人類醫學有相當大幫助，希望能有緩刑機會，將這些沒完成的工作完成。

施的辯護律師就科刑範圍辯論說，施從偵查第一分鐘開始就將自己交易行為全盤托出，如實交代，未浪費司法資源，深表悔悟，同時指出，施的內線交易與常見犯罪不同，因長期身處在醫學專業活在象牙塔中，完全就是不懂法律，長年付出全被內線交易壓在巨石下，且無直接被害人，被告也為此付出數10年建立的人格學術聲譽，確有可憫恕之處，經歷沈重教訓，此生絕無再犯可能，懇請庭上，惠賜緩刑。

▲▼ 施庭芳、劉滄梧 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲施庭芳、劉滄梧夫妻認罪，下月宣判。（圖／記者黃宥寧攝）

劉也懊悔說，2021年7月18日開會當天，是高度專注狀況下，一整天下來非常疲憊，是一時疏忽才說開會結果，是無心之詞，也沒想到妻子會去買股，真的非常愧疚，請庭上審酌一時疏忽造成這樣狀況給予從輕量刑。

審判長聽完2人及辯護律師意見後，諭知本案辯論終結，定於下月6日宣判，審判長剛講完，施庭芳的律師突開口當庭聲請歸還被扣案的手機，施才緩緩說「祖父母的墳墓在施工」，平常有請專門整理墳墓的人負責，但手機號碼都存在手機內，想把手機拿回做聯繫。

合議庭評議後，認起訴書內並無敘及手機與本案犯行有關聯性且未聲請宣告沒收，准予當庭發還手機，施女坐在被告席，聽完後才從低潮神情突展露一絲微笑。

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