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達美樂無限期「外帶披薩199元」！6口味任選、不分平假日

▲▼達美樂祭出「外帶披薩半價 天天199元起」。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出「外帶披薩半價 天天199元起」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

達美樂再度祭出讓人跌破眼鏡的超狂優惠！繼先前公布天天外帶披薩半價後，今（15）日起再度推出「外帶披薩天天199元起」無限期優惠；而且有別於其他業者推出期間限定、平日限定，強調「不分平假日」，也不分白天晚上，共有6種口味可選，還有「輕享四喜」能一次吃到4種口味。

台灣達美樂即日起無限期推出「外帶披薩半價 天天199元起」活動，其中外帶披薩不分大小，一律半價，打破購買披薩必須「買1送1」的限制；如今再次挑戰「199元日常價」，推出限定6款口味無限期外帶199元，期望讓披薩變得更親民，天天都能吃。

199元特惠的6種口味，包括「青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅、輕享四喜披薩」。達美樂介紹，羅勒青醬系列及蒜香白醬一直深受消費者喜愛，這次研發主廚將其作為底醬來搭配海鮮餡料、美味培根及燻雞肉．在產品推出前經過消費者盲測，獲得一致好評。

夏威夷披薩則長期受到台灣消費者喜愛，直接提供199元專賣價；而新推出的輕享四喜披薩，則是巧妙地結合青醬、蒜香白醬、夏威夷，組合而成的四合一四喜口味，即日起天天都是199元。

達美樂官網／APP「外帶披薩半價天天199元起」即日起開跑，8/17起更同步展開網路活動，回饋粉絲憑其他家優惠券，不管效期與否，網路訂點購達美樂外帶披薩半價199起優惠，就贈送新鮮現烤蝴蝶酥一片，全台預計送出1萬片，各店送完為止。

▲必勝客推出期間限定6口味大比薩下殺199元。（圖／業者提供）

而必勝客近來祭出「外帶單點6款13吋大比薩199元」優惠，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、黃金咖哩海鮮、日式照燒雞及羅勒青蔬，並加碼開放免費升級成薄脆餅皮，即日起至8月25日「平日限定」開跑。

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