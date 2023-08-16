　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控前女友慣性劈腿4男　醋男喊冤「她沒反對」仍賠5萬

記者黃翊婷／新北報導

蔡姓男子因為想與前女友A復合被拒絕，竟在2個月內狂傳訊息騷擾A女及其家人，還指控對方慣性劈腿、陪睡、曖昧4男，結果被一狀告上法院。雖然蔡男堅稱自己說的都是事實，而且A女當下完全沒有表示反對的意思，但還是沒有獲得新北地院法官採信，日前被依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲蔡男求復合失敗，竟反控A女慣性劈腿。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蔡男與A女曾是男女朋友關係，他希望復合繼續交往，但遭到多次拒絕，一氣之下竟然在2022年12月至2023年1月間，透過LINE、簡訊、IG傳送12次訊息給A女及其家人，內容包含「不接電話，我就按電鈴，或是我直接找妳媽聊天，別人要妳都給，我要妳不給」、「妳已經跟XXX睡過了，現在妳什麼都有了，這是妳回來報復我，妳開心了吧」。

此外，蔡男還在訊息中指控A女慣性劈腿、陪睡、與4男搞曖昧。A女因為受不了騷擾，加上蔡男頻頻要求聯絡，而且沒有放棄追求，種種行為已經嚴重影響到她的日常生活及社會活動，憤而決定報警並提告。

蔡男到案後辯稱，他在訊息中說的內容都是事實，只有1則訊息是誤傳，「我傳的訊息內容都是陳述事實，我只是要跟A女好好把事情講清楚，她完全沒有表示反對的意思。」

然而，新北地院法官認為，蔡男沒有透過理性方式處理感情糾紛，只為了滿足自身私慾，漠視A女的意願反覆做出騷擾行為，造成女方生活在惶恐之中，已經構成跟蹤騷擾行為，考量到他有前科，素行不佳，最終依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
快訊／王陽明慘了！　警將調查：恐扣車半年
快訊／被館長點名！　余天回應了
快訊／6縣市豪大雨特報！　對流雲系蓋滿北部
快訊／館長控「民進黨開的槍」　民進黨喊告
快訊／黑人出來了！　暴雨中鞠躬
快訊／館長控「民進黨開的槍」　陳明文回應
陳子玄認了「有戀人未滿對象」！　身分曝光
快訊／大雷雨來襲！　桃園2區淹水警戒
快訊／00878慘貼息！　除息行情失靈
快訊／陳建州爆性騷首現身　大牙回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

新竹縣府展鐵腕！強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除

控前女友慣性劈腿4男　醋男喊冤「她沒反對」仍賠5萬

女奔竹市府陳情…狼警鎖門抓胸逼套弄：不可以說出去喔

快訊／1hr應訊後…黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

姪子誘買146萬黃金　婦得知被騙血壓升高...驚呼：我快暈倒！

喝完高粱想吃粥　高雄男騎車拒檢逃逸「散步裝沒事」！18萬噴了

快訊／國1北158.1K火燒車！恐怖火球占內線道…回堵1K

女毒蟲兩度上超商偷生活用品　辯「吃藥意識模糊」

妻見「老公膝枕照」怒離婚　告密者竟是小三！討賠卻輸了

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

新竹縣府展鐵腕！強制拆除艾斯巴達違建　18桶廢棄液GPS定位清除

控前女友慣性劈腿4男　醋男喊冤「她沒反對」仍賠5萬

女奔竹市府陳情…狼警鎖門抓胸逼套弄：不可以說出去喔

快訊／1hr應訊後…黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

姪子誘買146萬黃金　婦得知被騙血壓升高...驚呼：我快暈倒！

喝完高粱想吃粥　高雄男騎車拒檢逃逸「散步裝沒事」！18萬噴了

快訊／國1北158.1K火燒車！恐怖火球占內線道…回堵1K

女毒蟲兩度上超商偷生活用品　辯「吃藥意識模糊」

妻見「老公膝枕照」怒離婚　告密者竟是小三！討賠卻輸了

Sandy慶生「沒想到他用這樣的方式」！老公送超大驚喜…背後環抱閃炸

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

EXO唯一人夫！　「二寶爸」CHEN結婚3年傳「10月補辦婚禮」

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

超浪漫愛心造型還放珍珠糖！　七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

她哭收1萬3魔王帳單！「冷氣這樣裝」吹不涼　全場看傻

女子卡丁賽車場自撞護欄受傷　恆春警積極協助送醫

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

快訊／陳建州現身喊：就是希望透過法律捍衛清白

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

桌遊競技場藏賭　4辣妹荷官服務1賭客

快訊／遭爆性騷後終於現身！陳建州今早赴北檢出庭

即／放火燒死3至親！雲林逆子晚間遭聲押

陳建州爆「性騷50天」首現身！　今早赴北檢出庭

廚餘車國3追撞　「屎黃色」噴滿地

雲林男燒死爸爸、2弟妹！她獨活崩潰無法言語

大象村長出殯　大雨中千人送行落淚

更多熱門

相關新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

一名人妻因為玩股票當沖輸光小孩的教育基金，隔天需要償還9萬元，於是傳訊息向在交友軟體結識的吳姓銀行職員求救，並相約發生2次性行為換取金錢援助，沒想到此事被趙姓丈夫發現，雙方因此鬧上法院。雖然趙男提告求償100萬元，但新北地院法官認為，吳男與趙妻發生性行為並無違反女方意願，最終判他應賠償20萬元較為適當。

金主喊10萬包養　她繳完保證金被丟包

金主喊10萬包養　她繳完保證金被丟包

人妻偷吃姊夫　尪一開手機綠光炸裂

人妻偷吃姊夫　尪一開手機綠光炸裂

國民法官參審首件宣判　素人表現讚

國民法官參審首件宣判　素人表現讚

婦遭家暴殺夫獲減刑！　姊哽咽鞠躬淚謝

婦遭家暴殺夫獲減刑！　姊哽咽鞠躬淚謝

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面