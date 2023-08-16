控前女友慣性劈腿4男　醋男喊冤「她沒反對」仍賠5萬

記者黃翊婷／新北報導

蔡姓男子因為想與前女友A復合被拒絕，竟在2個月內狂傳訊息騷擾A女及其家人，還指控對方慣性劈腿、陪睡、曖昧4男，結果被一狀告上法院。雖然蔡男堅稱自己說的都是事實，而且A女當下完全沒有表示反對的意思，但還是沒有獲得新北地院法官採信，日前被依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲蔡男求復合失敗，竟反控A女慣性劈腿。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蔡男與A女曾是男女朋友關係，他希望復合繼續交往，但遭到多次拒絕，一氣之下竟然在2022年12月至2023年1月間，透過LINE、簡訊、IG傳送12次訊息給A女及其家人，內容包含「不接電話，我就按電鈴，或是我直接找妳媽聊天，別人要妳都給，我要妳不給」、「妳已經跟XXX睡過了，現在妳什麼都有了，這是妳回來報復我，妳開心了吧」。

此外，蔡男還在訊息中指控A女慣性劈腿、陪睡、與4男搞曖昧。A女因為受不了騷擾，加上蔡男頻頻要求聯絡，而且沒有放棄追求，種種行為已經嚴重影響到她的日常生活及社會活動，憤而決定報警並提告。

蔡男到案後辯稱，他在訊息中說的內容都是事實，只有1則訊息是誤傳，「我傳的訊息內容都是陳述事實，我只是要跟A女好好把事情講清楚，她完全沒有表示反對的意思。」

然而，新北地院法官認為，蔡男沒有透過理性方式處理感情糾紛，只為了滿足自身私慾，漠視A女的意願反覆做出騷擾行為，造成女方生活在惶恐之中，已經構成跟蹤騷擾行為，考量到他有前科，素行不佳，最終依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。