蘭恩襲日本「80歲嬤亡」！1800人受困山區　橋被沖垮、路面塌陷

▲鳥取縣災情慘重，多條河川嚴重氾濫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

颱風蘭恩直擊日本，帶來的暴雨與強風造成各地嚴重災情，其中鳥取縣最為慘重，鳥取市佐治町因土石坍方導致1789人遭受困孤立，其中有1名80多歲女性死亡。當地還有路段被滾滾洪水沖垮。此外，京都也有橋梁被洪水沖斷。

▲蘭恩颱風襲日，樹木被吹斷。（圖／達志影像／美聯社）



根據《日本電視台》報導，受到蘭恩侵襲影響，鳥取縣發布大雨特別警報，當地發生土石坍方造成國道482號無法通行，並導致鳥取市佐治町等22個部落中的835戶受困，共1789人遭孤立。而鳥取市佐治川的高山橋也被暴漲河水沖斷，同時導致附近水管破裂，部分區域被迫停水。

根據《山陰中央電視台》報導，一名受困於佐治町的80多歲女性災民因為心肺停止被緊急送往醫院搶救，但是仍不治身亡。

根據《日本放送協會》報導，由於大雨狂炸，佐治川水壩緊急洩洪，但也因此導致下游地區的佐治川發生氾濫。除此之外，當地消防團的一名男性表示，16日上午5時左右，一條佐治川沿岸的路段直接被暴漲的洪水沖斷，部分路面嚴重塌陷。

此外，京都府舞鶴市的伊佐津川也出現橋樑被洪水沖垮的災情。

氣象廳指出，蘭恩颱風16日上午9時的中心位置在北緯38.1度、東經135.5度，以每小時20公里的速度往北北東方移動，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。