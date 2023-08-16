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多圖／賴清德巴拉圭總統就職　跟西班牙國王、巴西等5國元首寒暄

▲▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與諸多他國元首、副元首，以及政要互動。（圖／賴清德臉書）

▲副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）寒暄。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德出席友邦巴拉圭新任總統貝尼亞就職典禮時，除了與美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland）握手寒暄之外，也與西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）、巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）、智利總統加布列·博里奇（Gabriel Boric Font）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Ángel Fernández）、玻利維亞總統盧喬·阿爾塞（Luis Alberto "Lucho" Arce Catacora）等人互動。

賴清德本次出席巴拉圭總統就職典禮，與諸多國家元首、副元首同台。賴清德表示，這次代表總統蔡英文及台灣人民，傳達最衷心的祝福；同時，藉此機會我也與世界各國的元首及特使互動、交流。

巴拉圭新任總統貝尼亞在典禮致詞時提到，巴拉圭將以地緣政治視野建立聯盟及合作，以友誼及合作精神，與中華民國台灣等具有深刻感情的國家來往，而且彼此之間非僅是盟友，而是以「兄弟之邦」相對。

賴清德表示，地理上巴拉圭與台灣相距遙遠，但是這份超過 66 年的真摯情誼，不曾因為距離而改變，他相信台灣永遠會是巴拉圭的兄弟友邦，期待兩國持續深化各面向的合作關係，互惠互助、共創雙贏，而台灣也會堅守民主、和平、繁榮，在正確的道路上，與世界自信同行。

▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland）互動。（圖／賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與諸多他國元首、副元首，以及政要互動。（圖／賴清德臉書）

至於在總統就職典禮上，賴清德也與他國元首、副元首、政要高層互動。在美國方面，則由內政部長哈德蘭（Deb Haaland）出席，賴清德在與隨行記者茶敘時，被問及兩人有近2分鐘左右的互動，雙方有談論了哪些話題？

賴清德形容哈德蘭非常親切，是非常關懷人的部長，他透露，哈德蘭還有幫忙他調整西裝上的徽章。他說，「我們在聊天，她看到我的徽章歪了，還伸手替我調整，她很客氣、很尊重人，很關懷的幫我喬徽章」。

本次一同出席就職典禮的他國元首與副元首，總計有9位，包括：西班牙國王菲利普六世（Felipe VI）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Ángel Fernández）、巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）、烏拉圭總統路易斯·拉卡列·波烏（Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou stronzo）、玻利維亞總統盧喬·阿爾塞（Luis Alberto "Lucho" Arce Catacora）、智利總統加布列·博里奇（Gabriel Boric Font）；副元首等級部分，台灣則由賴清德代表，薩爾瓦多由副總統費利克斯•烏略亞出席，而厄瓜多由副總統阿爾弗雷多·博雷羅代表。

賴清德說，大家都是在一個公開場合，自信、自在的交流，他也利用這個機會，介紹自己是來自中華民國台灣的副總統，台灣積極致力於印太的和平穩定，希望給國際社會帶來貢獻。

▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與巴西總統達席瓦爾（Luiz Inácio Lula da Silva）致意。（圖／賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與諸多他國元首、副元首，以及政要互動。（圖／賴清德臉書）

▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與多國政要互動，左2為智利總統，左3為玻利維亞總統，右3為巴拉圭參議長，右2為巴拉圭參議長夫人，右1則是阿根廷總統。（圖／賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德出席巴拉圭總統就職典禮，與諸多他國元首、副元首，以及政要互動。（圖／賴清德臉書）

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