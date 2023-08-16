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今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲各國模式未來5天累積降雨預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

雨擴全台！氣象專家吳德榮提醒，今日（16日）至周六降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生機率提高。氣象粉專則分享各國模式未來5天累積降雨預測圖，可見出現「一片橘紅」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，各國模式預報顯示，未來5天西半部累積雨量頗為可觀，除了本來就已經多雨的南部外，中部以北未來2、3天也容易有雨，午後陣雨也會比較明顯。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

台灣颱風論壇說，目前預測看來，低壓帶壟罩期大約落在今天到周五，周四預計是水氣最多、各地天氣最差的一天，有安排活動請多留意，能閃則閃；等到周末台灣脫離低壓帶環境後，天氣就會恢復穩定。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周六受西南季風影響，水氣增多，大氣很不穩定，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生機率提高，平地應注意急雨淹水，山區應防坍方、落石。

吳德榮表示，周日至下周二西南季風停歇，水氣減少，天氣晴熱，大氣未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率。

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