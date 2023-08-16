高質感生土司7-11領先販售！特製「低溫熟成生湯種工法」打造如雲朵般的柔美口感

▲土司控又有全新生土司可以朝聖了！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

美好的早晨，陽光透過窗戶灑進房間，慵懶地從床上爬起、走進廚房，想要充滿朝氣迎接新的一天，還需要一頓美味早餐，以簡單卻不平凡的純粹美味，開啟美好的一天！宛如晨光，散發出動人色澤與迷人香氣，來自7-11的領先販售——晨光GOLD生土司，讓土司控隨時隨地都能享受極致柔軟生土司帶來的綿密口感與甘甜香。誰說一定要千里迢迢提前排隊，費盡千辛萬苦才能被柔軟的生土司撫慰，8/22起只要走到巷口的7-11，瞄準全新上市的「晨光GOLD生土司」，天天都想吃高品質土司的心願，從此美夢成真！

▲全新上市的晨光GOLD生土司，8/22起在巷口的7-11就能買到。

對於土司控來說，生土司特有的柔美口感，以及講究的單純滋味、吃在嘴裡的純粹滋味，其實意味著背後一點也不能馬虎的耗時費工製程！晨光GOLD生土司是從添用日本優質小麥粉與芬蘭Valio發酵奶油孕育而生，以不添加人工色素、香料和乳化劑的初衷，還給生土司該有的美好滋味，更期待消費者在每天嶄新的早晨，都能被純粹的美味給感動。

至於生土司柔美口感關鍵的湯種，即採用細膩的低溫熟成生湯種工法。以講究的攝氏90度高溫熱水燙麵，再經冷藏12小時低溫熟成，方能得到專為生土司而生的生湯種。透過不凡且紮實的工法，打造出每一口都讓人感受到皮薄、柔軟且嚼出自然甘甜香的質感生土司，而這份純粹的美味，更是榮獲國際A.A.無添加三星驗證的決定性關鍵。

▲晨光GOLD生土司不只打造出軟嫩綿密感，對於厚度呈現也十分講究，吃進嘴裡除了感受宛如雲朵般的柔軟，還有令人滿足的嚼感與Ｑ度。

香氣濃醇、口感綿密的晨光GOLD生土司，不只是所有土司控的早餐理想選擇，熱愛搭配時令水果的早午餐控，也能偶爾以滋味單純的生土司，替換原本餐盤上常見的可頌或法式麵包，享受不一樣的餐桌風景與情懷。

▲帶給人滿足快樂的晨光GOLD生土司，它的療癒魔法不只是早晨限定，隨時想來片為自己鼓舞打氣也都是好時機，隨性塗上果醬、起司或花生醬，還能搭出更有層次的豐富食感！（圖／品牌提供）

在烘焙界追尋造就土司極致柔軟口感秘密的晨光GOLD生土司，著墨多年所特有的生湯種工法，其實就是晨光GOLD系列被施展的美味魔法！早在此次低溫熟成生湯種工法研發以前，晨光土司經過12小時低溫熟成的「糯米湯種工法」，就是能讓土司口感變柔軟濕潤的美味秘密，因此從晨光嚴選土司到擄獲大小朋友味蕾的葡萄、奶油和莓果核桃土司，經常跳上餐桌，陪伴無數人度過愉悅的早晨時光。這回加入添加生湯種的晨光GOLD系列，原味純粹的滋味，不用另外塗抹果醬就能輕鬆轉換不同口味，就是要把土司控徹底寵壞！

▲採用低溫熟成生湯種工法製成的晨光GOLD生土司，不僅保有更佳軟綿的口感，甚至還有意象不到的柔韌與拉絲感，光是視覺就讓人心曠神怡。

從今天開始，就讓晨光系列的美味土司為自己與家人帶來朝氣，單純食材與細膩手法造就出的溫暖食感，值得每一個人用心感受與珍惜。

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