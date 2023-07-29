他滑蝦皮「原味直笛1支500元」　全場吐：臭到靠北！竟一堆人賣

▲蝦皮出現「女高中自用的原味直笛」 。（圖／翻攝PTT）



網搜小組／劉維榛報導

蝦皮上無奇不用，曾出現綁肉羹的塑膠繩、運屍袋，甚至原味內褲等！一名網友驚呼，看到有人販售「原味直笛」，還強調是女高中生自用，要以500元出售，讓原PO咋舌看傻「主打客群是想重溫小時候偷吹同學直笛的人嗎？」引發全場網友吐了「乾掉的口水超臭的好嗎？」

一名網友在PTT表示，某天滑蝦皮網拍時，居然發現有人販售「原味直笛」且要賣500元。原PO難以置信直呼，而且還是高中生，直笛不是都國小在吹的嗎？「主打客群是想重溫小時候偷吹同學直笛的人嗎？出現原味的什麼大家會比較震驚？」

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貼文曝光後，全場網友嚇壞回應，「嘔嘔嘔嘔嘔」、「超噁」、「乾掉的口水超臭的好嗎」、「應該臭到靠北」、「誰吹的根本不知道，跟原味內褲一樣，哪知道誰穿過」、「白X才買，這裡是台灣詐騙王國」、「除非女國中生拿著直笛面交，在你面前舔完給你，一手交錢一手交貨」。

▲網友狂喊口水超臭。（圖／翻攝PTT）



不過根據原PO提供的照片，在蝦皮分別搜尋「成功牌、直笛、國中、女高中自用、原味」等關鍵字，卻沒發現販售頁面，推測賣家已下架。不過網站上，出現許多二手直笛，依據材質、牌子、專業級別的不同，價格從1元到萬元不等。

▼不少人轉賣二手直笛。（圖／翻攝蝦皮網站）

