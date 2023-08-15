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雲林男燒死爸爸、2弟妹！她獨活崩潰「無法言語」　逆子認罪關鍵曝

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅今(15日)凌晨3時許傳出惡火，釀成3死慘劇。初步了解，屋主的33歲杜姓兒子疑似不滿父親的劉姓女友掌握家中經濟大權，憤而縱火燒屋，目前已被警方逮捕。而事件中除了縱火的杜男外，唯一存活的劉女因吸入性嗆傷和燒燙傷，已轉送到彰化基督教醫院治療，目前雖有意識，但仍無法言語。

警方調查，杜家5口是重組家庭，屋主杜男(56歲)與女友劉女各自攜兒女同居，2人交往後還生下一名劉姓男童，一家人在斗南經營大腸包小腸小吃攤，但杜嫌疑似不滿劉女長期把持家中經濟大權，因此多次與劉女發生爭吵。鄰居證稱，14日深夜又聽到杜家傳來爭吵聲，沒想到凌晨竟會發生火警。

▲▼雲林縱火釀2死，杜姓兒子落網畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲杜姓兒子涉嫌縱火燒屋，造成3人死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

警消獲報到場後立即撲滅火勢，但56歲的屋主杜男(杜嫌生父)、21歲的吳女(杜嫌無血緣關係之同居妹妹)、以及4歲的劉姓男童(杜嫌同父異母之弟)3人均無生命徵象，經送醫搶救後吳女與男童宣告不治，杜父雖一度恢復自主呼吸，但經約12小時的搶救，仍於下午3時04分因傷勢過重宣告不治。

此事件中，除了縱火的杜男外，僅有劉女及時逃出火場，當時她打著赤腳急急忙忙從後門逃出，繞出後巷跑到家門前時已經來不及，只能眼見男友與2至親受困火窟，凌晨時分獨自一人在街上呼救，最終無力癱軟跌坐路旁。

▲▼雲林縱火2死，劉女打赤腳出逃，眼見至親受困火窟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉女打赤腳出逃，眼見至親受困火窟。

醫護人員到場後，先是將劉女預防性送醫到若瑟醫院，但檢傷後發現，劉女因為吸入大量濃煙，有吸入性嗆傷和燒燙傷，呼吸道有微碳粒子，肺部較為嚴重，因此轉送到彰化基督教醫院治療，目前有意識但仍無法言語，還在加護病房救治當中。

檢方於今日下午進行21歲吳女及4歲劉姓男童相驗，將擇期解剖釐清死因。另外，警方表示，該案已報請雲林地檢署指揮偵辦，針對偵訊內容基於偵查不公開原則不便說明，訊後依殺人罪、殺人未遂、公共危險罪、竊盜、妨礙公務將杜男移送雲林地檢署複訊。

據了解，嫌犯杜男落網後行使緘默權不發一語直到中午，在理解犯行均已遭警方掌握後，才面對現實最後坦承犯案。

▲▼雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝）

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