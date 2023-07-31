私校倒閉潮「校地成肥肉」　教團籲快修法：落實公平的「公私併」

▲台科大與華夏科大整併，成為私校退場潮中特例。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

相較於明道等三校明（1日）起停招，台科大與華夏科大獲得教育部同意整併，明天將宣布台科大華夏校區成立，兩者差別南轅北轍。私校工會認為，受回流教育生源枯竭及少子化影響，私校大量退場是必然趨勢，但校地成為各方覬覦肥肉，呼籲政府儘速修法落實公平互惠的「公私併」。

受到少子化影響，私校停招、停辦新聞頻傳，明道大學、環球科大、大同學院等三校，明天起停招，明年7月底停辦退場，而私立華夏科大則和台科大整併，成為私校中特例。

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全國私校工會分析，高教供需失衡的主因是回流教育生源枯竭及少子化，私立大學大量退場是必然趨勢，校地成為各方覬覦肥肉。而台科大與華夏並非公平互惠的整併，不值得鼓勵，呼籲政府能儘速修法落實公平互惠的「公私併」。

私校工會批評，台科大自始圖謀的只是華夏校產，藉由華夏內部公益董事與外部政府公權力的裡應外合，在公共性及公益性的美麗包裝下，成功併吞華夏校產，其實與財團接手私校有異曲同工之妙，只是台科大透過公權力取得土地的成本更低。

不過，私校工會認為，既然教育部已同意台科大整併華夏科大，期待台科大善待華夏教職員，並好好利用華夏校地正派辦學，改善專案教師比例過高的問題。

清大前校長賀陳弘則建議，政府應該鼓勵大學整合，包括公私併，讓私校化為春泥，私校可以轉為公立大學附屬非營利法人，法人董事會由公校組成法人公校互相唯一隸屬，法人受公校及法律管理，收益完全公益，可以取得社會信任，而公私併後，學校可做推廣教育或實務事業，後者包括IT服務、餐飲、農牧與工程模擬檢測等，繼續發揮功效。