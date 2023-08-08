懷孕就給錢！杭州將發放2類補助金　生3胎可一次拿11萬

▲大陸多地提供育兒補助津貼。（圖／視覺中國CFP）



記者林郁婷／綜合報導

大陸近年也受少子化之苦，各地紛紛著手制定生育補助方案。浙江杭州衛生健康委員會宣布，9月10日起實施「杭州市育兒補助實施辦法（試行）」，分為孕產補助與育兒補助兩類，補助金最高可拿到25000元（人民幣，下同，約新台幣11萬元），採現金一次發放。

據《中國新聞周刊》報導，「孕產補助」對象為設籍杭州的孕婦，同一對夫妻自今年1月1日起懷孕（生產），第二胎可獲得2000元（約新台幣8800元）補助，第三胎可獲得5000元（約新台幣22000元）補助。

「育兒補助」則是規定，必須將新生兒戶籍登記在杭州，同一對夫妻自今年1月1日起，生育第二胎獲得5000元補助金，生育第三胎獲得2萬元（約新台幣88000元）補助金。

除了杭州外，山東濟南、浙江溫州、雲南都已制定不同金額的補貼方案，另外，廣東深圳也研擬獎勵生育第一胎，一次性發放3000元（約新台幣13000元）津貼，每年再發放1500元（約新台幣6600元）育兒補貼，直到孩子滿3歲。

若是生育第二胎者，則是補貼5000元，每年還有2000元育兒補貼，生育第三胎者補貼1萬元（約新台幣44000元），每年發放3000元育兒補貼。

其他地區不只發放津貼，更附帶探索住房、社保等傾斜政策，像是北京明確指出，未成年子女數較多的家庭申請公共租賃住房，可優先納入配租範圍；濟南也祭出，三胎家庭公積金最高可貸款100萬元（約新台幣4400000元）；長沙則是對依法生育兩個及以上子女的本地戶籍家庭，增加1套購房指標。

江蘇省規定，企業在女員工產假期間支付的社會保險費用，生第二胎的給予50%補貼，生第三胎的給予80%補貼；甘肅張掖市臨澤縣也規定，就讀公辦幼兒園的戶籍常住家庭，第二胎每學年給予1000元的補助，第三胎每學年則是2000元（約新台幣4400元）。