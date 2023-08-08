　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

懷孕就給錢！杭州將發放2類補助金　生3胎可一次拿11萬

親子,家庭,父母,孩子,嬰兒,幸福（圖／視覺中國CFP）

▲大陸多地提供育兒補助津貼。（圖／視覺中國CFP）

記者林郁婷／綜合報導

大陸近年也受少子化之苦，各地紛紛著手制定生育補助方案。浙江杭州衛生健康委員會宣布，9月10日起實施「杭州市育兒補助實施辦法（試行）」，分為孕產補助與育兒補助兩類，補助金最高可拿到25000元（人民幣，下同，約新台幣11萬元），採現金一次發放。

據《中國新聞周刊》報導，「孕產補助」對象為設籍杭州的孕婦，同一對夫妻自今年1月1日起懷孕（生產），第二胎可獲得2000元（約新台幣8800元）補助，第三胎可獲得5000元（約新台幣22000元）補助。

「育兒補助」則是規定，必須將新生兒戶籍登記在杭州，同一對夫妻自今年1月1日起，生育第二胎獲得5000元補助金，生育第三胎獲得2萬元（約新台幣88000元）補助金。

除了杭州外，山東濟南、浙江溫州、雲南都已制定不同金額的補貼方案，另外，廣東深圳也研擬獎勵生育第一胎，一次性發放3000元（約新台幣13000元）津貼，每年再發放1500元（約新台幣6600元）育兒補貼，直到孩子滿3歲。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

若是生育第二胎者，則是補貼5000元，每年還有2000元育兒補貼，生育第三胎者補貼1萬元（約新台幣44000元），每年發放3000元育兒補貼。

其他地區不只發放津貼，更附帶探索住房、社保等傾斜政策，像是北京明確指出，未成年子女數較多的家庭申請公共租賃住房，可優先納入配租範圍；濟南也祭出，三胎家庭公積金最高可貸款100萬元（約新台幣4400000元）；長沙則是對依法生育兩個及以上子女的本地戶籍家庭，增加1套購房指標。

江蘇省規定，企業在女員工產假期間支付的社會保險費用，生第二胎的給予50%補貼，生第三胎的給予80%補貼；甘肅張掖市臨澤縣也規定，就讀公辦幼兒園的戶籍常住家庭，第二胎每學年給予1000元的補助，第三胎每學年則是2000元（約新台幣4400元）。

ET快訊
Gino勁宥又爆性侵！硬上女直播主遭起訴
北投變電箱「鞭炮式爆炸」　火花狂噴畫面曝
知名大廠工程師　工作23年被解僱
富邦與樂天2換2球員交易？ 　林華韋回應了
抽中一張有望現賺36.8萬元！後天開放申購
快訊／北投變電箱起火　台電回應了
獨／悲傷父親節！兒消失78天再見面成冰冷遺體
副總裁被帶走！　萬達內部人員曝內情
快訊／變電箱燒起來！　周遭大停電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

用「王水」溶金！他清洗金戒指取回竟少8克　警曝作案手法

曾說不當建商　華為砸66億設房產公司

陸查獲禁止進口「輻射產地」食品　「巧克力、軟糖及飲料」被沒收

她腹脹「20公斤便便卡住」肚皮快爆開！醫一切驚：一條1公尺大蟒

懷孕就給錢！杭州將發放2類補助金　生3胎可一次拿11萬

副總裁被帶走！萬達內部人員：涉內部貪腐「數額巨大」

成都世大運閉幕式今晚登場　傳達「夢想．點亮未來」

陝西造價7億大橋「一吹就倒」通車才半年！200公尺護欄爛成碎片

陸媒：香港爭搶中國大陸菁英　但難提供高薪職位

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

用「王水」溶金！他清洗金戒指取回竟少8克　警曝作案手法

曾說不當建商　華為砸66億設房產公司

陸查獲禁止進口「輻射產地」食品　「巧克力、軟糖及飲料」被沒收

她腹脹「20公斤便便卡住」肚皮快爆開！醫一切驚：一條1公尺大蟒

懷孕就給錢！杭州將發放2類補助金　生3胎可一次拿11萬

副總裁被帶走！萬達內部人員：涉內部貪腐「數額巨大」

成都世大運閉幕式今晚登場　傳達「夢想．點亮未來」

陝西造價7億大橋「一吹就倒」通車才半年！200公尺護欄爛成碎片

陸媒：香港爭搶中國大陸菁英　但難提供高薪職位

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

回家驚見老婆倒地！史丹利差點叫救護車　問清原因傻眼：很嚇人啊

享高雄市民專屬房貸優惠　內行指路千萬新房「紅利區」

富邦、樂天發動2換2交易？浦韋青否認傳聞

曾莞婷錄影突暫停嘔吐！　旅遊爆小插曲...下秒拋偶包玩水

邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

殉職警兒痛毆老母遭收押　她嚇到躲親戚家...怕放出來又施暴

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

瓦城上半年每股賺8.91元創同期新高　Q3加速展店推升營運成長

打造高級感！明星髮型師傳授「視覺零干擾」髮型3重點

野生海豹現蹤屏東沙灘　居民直擊圓滾肚彈進海

大陸熱門新聞

6歲兒包莖手術10天後死亡！爸心痛

酒吧門口當街爽上醉妹任人看　結局大逆轉！

副總裁被帶走！萬達內部人員：涉數額巨大貪腐

63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

陝西造價7億大橋才半年一吹就倒！200m護欄全垮塌

陸11歲女遭殺拋屍江邊　嫌犯竟是未滿14歲鄰居

台生湖南廣電實習之旅「大開眼界」

閩台青年人才研學營開跑

TFBOYS演唱會　帶動17億元旅遊收入

男為初戀紋「條碼」 　分手洗不掉相親失敗

刺青大哥從江蘇跑去涿州煮飯：保障有飯吃

20歲男噴防曬突暴喘　X光見「肺全白了」

阿拉斯加犬被領養不到1天…狗肉店找到！

大水沖不倒龍王廟！ 北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

更多熱門

相關新聞

杭州推「多代同樓」　招募年輕人入住

杭州推「多代同樓」　招募年輕人入住

杭州濱江區民政局推出「多代同樓」陪伴性養老項目，相關養老機構正在招募第三批陪伴者。為吸引陪伴者特別是剛參加工作的青年入住，每月提供不少於10小時的陪伴，養老機構就提供免費的公寓式住宅。

開車「引擎蓋飛走」疑用膠黏　公司駁：不會自己掉

開車「引擎蓋飛走」疑用膠黏　公司駁：不會自己掉

浙江大客車隧道口突加速衝撞多輛小客車 行車記錄器畫面曝

浙江大客車隧道口突加速衝撞多輛小客車 行車記錄器畫面曝

卡努環流致浙江霞關掀巨浪海水倒灌 下水道孔噴2公尺水柱　

卡努環流致浙江霞關掀巨浪海水倒灌 下水道孔噴2公尺水柱　

名牌T卹「褪色」　Gucci：不建議自己洗

名牌T卹「褪色」　Gucci：不建議自己洗

關鍵字：

浙江杭州少子化補助金

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面