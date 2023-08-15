雷軍推第二代機器狗「鐵蛋」　提「電動智能汽車」暗示小米造車方向

▲小米第二代機器狗鐵蛋。（圖／翻攝小米官網）

記者魏有德／綜合報導

雷軍個人年度演講暨小米新品發布會昨（14）日晚間在北京舉行，雷軍先是利用1小時左右的時間分享創業經驗，隨後便陸續介紹包括折疊螢幕手機、平板電腦、紅米K60、小米手環及第二代機器狗「鐵蛋」。對於外界關注的「小米汽車」，雷軍並未多做說明，卻多次提及「電動智能汽車」，讓外界多一分聯想。

▲雷軍個人年度演講暨小米新品發布會。（圖／CFP，下同）

《澎湃新聞》報導，8月14日晚上7點，2023雷軍年度演講在北京國家會議中心舉行。今年雷軍的年度演講主題是「成長」，這也是雷軍的第4次年度演講。在演講中，他回顧了過去30多年，幾次關鍵成長的經歷和感悟。

在超過3小時的發布會上，雷軍並未如2022年一般對外界秀出小米造車或自動駕駛的研發進度，不過，雷軍仍數次提及自動駕駛，一是將自動駕駛納入小米的AI研發中，並於2021年3月起建立自動駕駛團隊。二是在介紹第二代機器狗鐵蛋時，將鐵蛋的感知系統和智能汽車對比。

雷軍還透露，小米AI最新一個13億參數大模型已經成功在手機本地跑通，部分場景可以媲美60億參數模型在雲端運行結果，同時，小米旗下AI助手小愛同學已開始升級AI大模型能力，在發布會當天開啓邀請測試。