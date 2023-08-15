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新冠就診連8周降！5大防疫措施今起鬆綁　一表看口罩、自主管理新制

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續趨緩，因為新冠就診人次更連續8週下降，疾病管制署今（15）日起有5大防疫措施鬆綁、取消，包含取消藥局、物理治療所等其他醫事機構強制戴口罩規定，改為建議性質，新冠快篩陽性輕症、無症狀者的自主健康管理最長從10天縮短為5天，也取消自主健康管理期間的支持性給假措施。

國內自3/20實施輕症免通報，僅中重症需通報新制，疾病管制署今(15)日公布近7日(8/9-8/15)每日平均新增60例新冠中重症（併發症），較前7日(8/2-8/8)之每日平均新增74例下降19%；上周(8/6-8/12)平均每日新增14例死亡，較前一週(7/30-8/5)之每日死亡平均數18例下降22%。

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▲▼8/15起新冠肺炎防疫措施調整說明。（圖／疾管署提供）

▲8/15起新冠肺炎防疫措施調整說明。（圖／疾管署提供）

疾管署發言人曾淑慧表示，近期國內疫情呈下降趨勢，除中重症通報，另門急診就診人次已經連續8周下降，另抗病毒口服藥物使用量以及機構篩檢陽性率也都持續下降。整體評估國內外疫情趨緩，且感染以輕症為多，沒有出現致病嚴重性較高的變異株，另依目前新冠疫苗接種狀態及感染率，全民保護力已經有8成，因此，8月15日起防疫政策進行調整。

疾管署公布調整五大防疫措施如下：

一、醫院、診所及一般護理之家外之醫療(事)機構調整為建議戴口罩場所；醫院、診所、一般護理之家及老人福利機構持續列為應佩戴口罩場所。

二、COVID-19篩檢陽性輕症/無症狀者0+自主健康管理調整為5天。

三、取消COVID-19篩檢陽性輕症/無症狀者 自主健康管理期間支持性給假措施。

四、調整COVID-19檢驗陽性之醫療照護工作人員返回工作建議。

五、取消COVID-19相關症狀或尚於自主健康管理期間者「探病(視)時，出具當日家用快篩陰性證明」；陪病者維持現行規範。

▲▼本土新冠肺炎中重症與併發症趨勢。（圖／疾管署提供）

▲▼本土新冠肺炎併發症趨勢、門急診就診趨勢。（圖／疾管署提供）

▲▼感染新冠肺炎就醫趨勢。（圖／疾管署提供）

世界衛生組織（WHO）示警，近期國際新冠病例激增與新變異株EG.5有關，已列為需留意變異株(variant of interest，VOI)。曾淑慧指出，依現有研究顯示，EG.5變異株造成疾病嚴重度未明顯增加，症狀較不容易發燒，但仍有上呼吸道症狀，值得注意的是，近期EG.5變異株於各國快速傳播，疾管署將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾病管制署今（15）日公布最新監測，台灣於今年5月中旬首度檢出EG.5，至今已經累積超過百例，而本土與境外移入病例分別在6月與7月占比上升，過去四周累積至少69例，其中在境外移入已經連續三周占比第一，成為主流。

▲▼EG.5檢出趨勢。（圖／疾管署提供）

▲EG.5檢出趨勢。（圖／疾管署提供）

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