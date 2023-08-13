不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

▲流感快篩試劑。（圖／翻攝「耳鼻喉科 張弘醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

一人染流感，全家中鏢！耳鼻喉科醫師張弘表示，近日新聞報導小兒急診爆滿，流感患者有上升趨勢，診所也明顯感受。

張弘在臉書說，這兩天驗到好幾位A型流感，初估數量已追上新冠肺炎，傳染力極強，一人中獎，全家都高燒，症狀多為「高燒、全身痠痛」，跟新冠很像。

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張弘指出，但民眾無法自行取得流感快篩試劑，建議有類似症狀的民眾，若新冠快篩陰性，儘快找醫師檢查，服用克流感藥物，越早治療、效果越好！