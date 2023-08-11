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女網紅在月台換衣喊「適合黃大仙」挨轟！她發慘照喊冤：沒想太多

記者閔文昱／綜合報導

台灣女網紅「莉娜」近日前往香港旅遊，為了拍照直接在人來人往的黃大仙地鐵站當眾換衣，甚至稱「這件很適合黃大仙」，引起許多台灣、香港網友討論。對此，莉娜當時的同行友人也在IG說明會在月台內換衣的原因，強調並不是要對神明不敬，「一個影片不足以代表我們是什麼樣的人。」

莉娜的好友5日在IG分享一段影片，只見莉娜當時在人來人往的黃大仙地鐵站，先是套上低胸平口白色上衣，再將原本穿著的貼身背心脫下，整過換衣過程都被一旁的同行友人拍下。影片中還標註文字「自媒體也有辛苦的地方，要一直換衣服拍照，但是你要多懶？這真的是有經驗才有辦法這麼順利欸」。

▲莉娜換衣影片引起討論。（圖／翻攝自IG／linatsengmae，下同）

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▲莉娜換衣影片引起討論。（圖／翻攝自IG／linatsengmae）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛大讚「旁邊阿北看到眼珠都快掉出來了」、「我是香港人，勸黃大仙不要多管閒事」、「香港人表示支持」。不過也有網友認為「去洗手間換不會更好嗎」、「廁所很遠嗎」、「是可以去廁所換，也不用怕走光」、「此風可長」、「這樣做大仙會生氣的」。

對此，莉娜好友今（11日）也在IG限時動態回應，其實當時她們並沒有想太多，只是因為廁所很遠，莉娜也體諒她的腳受傷，才會在月台換衣，「而且只是套衣服上去，並沒有露到任何東西，我們並沒有要對神明不禮貌什麼的，我們也很期待要去拜黃大仙。」

▲莉娜換衣影片引起討論。（圖／翻攝自IG／linatsengmae，下同）

▲莉娜好友發文說明始末。（圖／翻攝自IG／ivy__0315）

莉娜好友指出，當時的想法就只是單純套衣服想趕快拍照要去拜拜，許多香港也很熱情表示歡迎。至於酸民攻擊，她也強調不會因為這些傷人話語而受傷，「一個影片不足以代表我們是什麼樣的人」。另外，她也PO出腿部受傷慘照，強調在出發香港前不幸發生車禍，跑行程時又造成傷口惡化，加上廁所太遠，莉娜因體諒她才會在月台換衣。

事實上，莉娜在IG上有超過3.3萬人追蹤，平時的穿搭風格就相當性感，也常PO展現身材的照片，更大方分享自己整形、隆乳的經驗。

▲莉娜換衣影片引起討論。（圖／翻攝自IG／linatsengmae，下同）

▲▼莉娜本月初到香港旅遊。（圖／翻攝自IG／linatsengmae）

▲莉娜換衣影片引起討論。（圖／翻攝自IG／linatsengmae，下同）
 

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